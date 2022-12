Martedì 27 assemblea Itea alle torri di Madonna Bianca. Scende in campo direttamente la presidente Gerosa

Pubblicità

Pubblicità



Scenderà in campo direttamente la presidente Itea Francesca Gerosa dopo le reazioni di molti condomini delle Torri di Madonna bianca a cui sono state inviate spese condominiali spaventose con aumenti in certi casi anche del 150%.

Famiglie intere messe in ginocchio dal caro energia che non saranno mai in grado di pagare e che quindi sono a rischio sfratto. Da parte di Itea e provincia da tempo si stanno cercando soluzioni.

Ieri è arrivata un prima parziale risposta con la conferma da parte della Giunta provinciale del blocco delle rivalutazioni Istat sui canoni sostenibili e oggettivi degli alloggi sociali riferiti all’anno 2023.

In un comunicato la provincia ha ricordato che in ogni caso che, a fronte di affittuari non in grado di pagare il canone per motivazioni oggettive, Itea, in qualità di proprietario dell’alloggio, interverrà pagando le spese condominiali degli inquilini morosi, ferma restando l’azione di rivalsa nei confronti degli stessi.

La pressione della Presidente Gerosa nei confronti della giunta e del governatore Fugatti comincia quindi a fare effetto. Ma è necessario fare di più, e su questo ne sono consapevoli tutti.

Alle 14.30 di Martedì 27 dicembre è stata convocata un’assemblea dove Francesca Gerosa incontrerà i residenti delle Torri presso il piazzale Europa. Una assemblea che si prevede molto partecipata. L’avviso è stao affisso nell’entrata di tutte le Torri.

Pubblicità Pubblicità



Alle 19.00 poi un comitato delle Torri incontrerà il sindacato USB che sta seguendo alcune torri e che ha rischiesto tutti i documenti per poter analizzare bene conguagli, spese condominiali e bollette varie.

L’analisi è un atto dovuto soprattutto a fronte di importi incongruenti, contradditori e diversi fra loro per nuclei famigliari simili.

Nessuno lo nasconde: il momento è drammatico per i residenti Itea. C’è chi prima pagava circa 2.000 euro annuali, con la restituzione di una percentuale in conguaglio e adesso ne paga quasi 5.000 senza vedersi restituire nulla. Alcune famiglie si sono trovare a far fronte alla stratosferica spesa di 6.000 euro. La gente è sotto shock e non sa più cosa fare.

Alcune famiglie hanno fatto i conti e vanno a spendere oltre 500 euro al mese di spese condominiali, spesso di più dell’affitto. In un caso, in una torre, una famiglia di due persone si è vista recapitare un conteggio di ben 9.000 euro. In molti casi le spese condominiali incidono più del doppio dell’affitto. Una follia.