Manovra, la Ragioneria di Stato chiede altre 44 correzioni: questa sera il voto per la fiducia

Pubblicità

Pubblicità



Giorgia Meloni ammette gli ostacoli sulla manovra di bilancio da 35 miliardi: “Ci sono state delle difficoltà dovute al rodaggio”. In ogni caso, al momento la richiesta del voto di fiducia è programmata per questa sera alle 20.30.

Con il cambio di programma, il voto finale di Montecitorio slitta alla Vigilia di Natale. La prossima settimana invece, avverrà il passaggio in Senato per riuscire così ad approvare la manovra in tempo, evitando l’esercizio provvisorio.

Nelle dichiarazioni rilasciate ieri, Meloni si espone anche sul Mes escludendone il ricorso: “Lo posso firmare con il sangue”, dice. Intanto, a complicare l’iter di approvazione della manovra arrivano i rilievi della Ragioneria dello Stato che indica altre 44 norme da correggere e una da cancellare.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta dell’ormai noto, emendamento firmato Pd da 450 milioni di euro in favore di Comuni, approvato per errore perché risultava senza coperture finanziare.

Un errore che è costato il ritorno in Commissione del Testo per lo stralcio, rallentando tutto il meccanismo. Tra le altre misure da modificare segnalate dalla Ragioneria ci sono quella sullo smart working e sulla carta cultura dei giovani.

Chiaramente, gli inciampi della maggioranza sono l’occasione perfetta per le opposizioni per criticare l’operato del Governo, accusando: “Ritardi accumulati per una manovra pasticciata”.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità