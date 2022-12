Lav su lupo mutilato: “chiediamo l’intervento immediato di Fugatti e dell’ambulanza veterinaria”

Pubblicità

Sono oramai passati dieci giorni da quando è stato girato un video il cui protagonista è un lupo della Val di Rabbi privo di parte della zampa anteriore sinistra, giorni più che sufficienti per catturarlo e destinarlo con urgenza a un centro specializzato per la cura e la sua successiva reimmissione sul territorio.

La Legge provinciale trentina sulla protezione della fauna selvatica n.24 del 1991, in particolare leggendo l’articolo 26, prevede in proposito che non vi sia alcun limite al recupero di un animale ferito al fine di curarlo e riabilitarlo – se possibile – alla vita in natura.

“E’ quanto mai urgente un intervento che garantisca le cure necessarie perché il lupo possa finalmente essere guarito – afferma Massimo Vitturi, responsabile nazionale LAV, Animali Selvatici– limitando così il più possibile la sua sofferenza e le conseguenze del trauma subito.”

È possibile che il lupo abbia oramai perso i contatti con il suo branco, quindi è destinato a morire di fame e di stenti se non vi sarà alcun intervento per il suo recupero. Oltre a questo, essendo fortemente menomato, ha già ora grosse difficoltà nel suo vagabondare, rappresentando così un pericolo per la circolazione stradale.

“Chiediamo che il Presidente Fugatti e l’assessore Zanotelli intervengano rapidamente con tutte le operazioni necessarie per il recupero e la cura del lupo – conclude Vitturi – la LAV può fin da subito mettere a disposizione la sua ambulanza veterinaria per il trasferimento dell’animale presso un centro specializzato che si è già reso disponibile a prenderlo in carico e riabilitarlo. Il mancato intervento comporta grandi sofferenze all’animale e mette a rischio la sicurezza pubblica, non si può attendere un minuto in più!”

