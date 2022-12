In Val di Non Crm aperti la vigilia di Natale e il 31 dicembre, ma solo la mattina

Pubblicità

Arrivano delle nuove disposizioni in vista delle festività natalizie per i Centri Raccolta Materiali della Val di Non.

La Comunità della Val di Non, che in valle si occupa della gestione del servizio rifiuti, ha comunicato che nella giornata di domani, sabato 24 dicembre, i Crm nonesi saranno aperti solamente la mattina secondo l’orario usuale.

Stesso discorso vale per venerdì 31 dicembre, con i Crm che, come domani, saranno chiusi nel pomeriggio.

RACCOLTA PORTA A PORTA – La Comunità di Valle, inoltre, ha reso noto che durante le festività natalizie il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti non subirà variazioni.

Nello specifico la raccolta prevista per il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, e quella prevista per il giorno dell’Epifania, venerdì 6 gennaio 2023, saranno svolte regolarmente.

L’avviso completo è disponibile sul sito della Comunità di Valle www.comunitavaldinon.tn.it

