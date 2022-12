Il Coro Tridentum sbarca a Revò per il “Concerto del Patrono” e per fare del bene

Pubblicità

Pubblicità



Saranno le voci del Coro Tridentum quest’anno a far risuonare l’antica pieve di Revò in occasione del tradizionale “Concerto del Patrono” promosso dalla Pro Loco Revò APS, giunta al suo 70eimo anno di attività, a servizio della comunità, e non solo.

Un coro nato recentemente, nel 2019, a voci pari maschili il cui repertorio attinge dai canti popolari legati alla montagna, in particolare, ma che in questa occasione rievocherà le più belle e conosciute melodie della tradizione natalizia.

Il coro, diretto dal maestro Stefano Vaia, sarà protagonista indiscusso di questa edizione del concerto da lungo tempo organizzato nel giorno di Santo Stefano nella chiesa di cui il Santo protomartire è titolare. L’appuntamento, quindi, è per lunedì 26 dicembre alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale.

Da sempre con una spiccata sensibilità a sostenere progetti di solidarietà e iniziative benefiche per la Pro Loco, presieduta da Romedio Arnoldo, anche questo concerto vuole essere l’occasione per una raccolta di offerte per sostenere la costruzione di una scuola dell’infanzia in Etiopia, nella regione di Endibir (nella foto sotto).

Qui l’associazione revodana, fianco a fianco con la Solidarietà Vigolana ODV, da anni porta avanti importanti progetti di sviluppo, specialmente nel campo della fornitura di acqua potabile a tanti villaggi sparsi nell’ampia regione africana, con la costruzione di cisterne e acquedotti.

Pubblicità Pubblicità



L’ultimo progetto avviato, e giunto quasi a conclusione, è appunto l’ampliamento di una scuola dell’infanzia che ospita numerosi bambini.

Ma non è l’unica iniziativa solidale nel periodo delle feste. La Pro Loco Revò, infatti, anche quest’anno si è presentata puntuale al Banco Alimentare del Trentino Alto Adige con un carico di viveri di ogni tipo acquistati nelle attività commerciali del paese.

«Il nostro impegno non è solo a favore della Comunità in cui operiamo, ma specialmente in questo particolare momento dell’anno il nostro sostegno concreto vuole essere anche a favore dei meno fortunati, di chi si trova in difficoltà. E crediamo che questo sia uno dei tanti modi di essere “pro loco”» affermano il presidente Romedio Arnoldo e il suo vice Alessandro Rigatti.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità