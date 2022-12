Gian Mario Mura: secondo il gip il medico non ha colpe

Il 20 marzo 2020, a Torbole veniva trovato morto nel proprio appartamento il 23 enne sardo Gian Mario Mura (QUI link).

Il gip di Rovereto – Mariateresa Dieni – ha recentemente chiuso il caso: la morte del giovane non può essere ricondotta al medico che lo aveva visitato ad Arco il 12 ed il 17 marzo.

Il giovane di Porto Torres, da febbraio 2020 aveva iniziato a soffrire di febbre, mal di testa e vomito. Come tutti ricordiamo, si tratta del periodo della massima ondata di Covid-19: al giovane erano stati fatti dei tamponi (risultati poi negativi) e gli erano stati somministrati degli antibiotici.

Nelle due visite ad Arco in Pronto Soccorso non gli venne diagnosticata la malattia che realmente lo stava affliggendo – la meningite batterica – perché non presentava i sintomi caratteristici della malattia.

Pubblicità Pubblicità

Secondo la famiglia del giovane, il fatto che non fosse stata fatta la TAC è segno di responsabilità da parte del medico che lo aveva curato. Tuttavia, nell’ordinanza del gip di Rovereto, si legge che non si può ritenere che ci sia stata una qualche omissione da parte del medico: i sintomi erano specifici, la diagnosi è stata fatta con le dovute valutazioni. Era stata valutata la possibilità che si trattasse di meningite batterica, ma mancavano i sintomi e ad essere obiettivi poteva essere esclusa.

Per questo motivo, almeno penalmente, si è deciso di procedere con l’archiviazione del caso.

Pubblicità Pubblicità