Claudia Cia smentisce ancora Degasperi: «I soldi per l’ospedale di Cavalese ci sono, crediamo alle parole del presidente»

Pubblicità

Pubblicità



Il Presidente Fugatti ha confermato l’esistenza delle risorse sia per la ristrutturazione che per eventuali altri percorsi.

L’aveva fatto davanti allo stesso Filippo Degasperi il giorno 20 dicembre in aula consigliare nella replica dopo il via libera alla nuova manovra finanziaria per il 2023.

In un video postato sulla sua pagina social (sotto) il consigliere provinciale di Onda aveva detto l’esatto contrario.

Rispondendo a quanto affermato dal Consigliere di Onda Filippo Degasperi circa il fatto che Fratelli d’Italia avrebbe votato un bilancio che legittima il partenariato pubblico privato e quindi la costruzione dell’Ospedale nella zona di Masi di Cavalese Claudio Cia ricorda che «il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, lo scorso 20 dicembre, in chiusura dei lavori relativi al bilancio, ha dichiarato pubblicamente nell’aula del Consiglio provinciale di Trento (che è la sede istituzionale più elevata dell’Autonomia trentina), senza giri di parole: “La Giunta provinciale garantisce le risorse sia per un eventuale ristrutturazione dell’ospedale, sia per un eventuale percorso diverso”.

«Poiché noi, essendo parte attiva della maggioranza che governa il Trentino – conclude Cia – abbiamo bisogno di credere alle parole del Presidente (e per questo motivo abbiamo votato il bilancio provinciale), riteniamo l’esistenza di una reciproca fiducia di fondamentale importanza per la sussistenza stessa della maggioranza provinciale». (clicca qui per vedere il video del presidente e le sue parole nel merito)

La finanziaria di 4,7 milioni di euro ed è stata votato il giorno 21 dicembre.

Pubblicità Pubblicità



Complessivamente, la manovra approvata contiene misure puntuali all’interno di una strategia di sistema più ampia, per lo sviluppo del territorio, che comprende gli investimenti.

Parliamo di oltre un miliardo e mezzo di euro in infrastrutture, di cui 750 milioni già investiti nel corso della legislatura, il quinquennio 2018-2023.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, il presidente ha ricordato il loro valore strategico per aumentare la competitività del nostro territorio ma al tempo stesso per innescare da subito un effetto ricaduta sull’economia, sull’occupazione e in generale sull’indotto complessivo delle varie filiere.