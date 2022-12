Variante di Pinzolo, c’è un’offerta

Pubblicità

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha aperto le buste per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione e realizzazione della variante di Pinzolo (importo a base d’asta di 89.775.188,50 euro), registrando la presenza di un’offerta.

Sono invece tre le offerte complessivamente pervenute, sempre nell’ambito delle opere relative al miglioramento della viabilità nel Trentino occidentale, per la rettifica e adeguamento della galleria di “Ponte Pià” sulla SS 237 del Caffaro. L’importo a base di gara è di 34.414.482,49 euro.

“Fermo restando che le procedure dovranno fare il proprio corso, è positivo il fatto che ci sia stata una risposta da parte delle aziende per questi due interventi, che sono tra i più importanti per quanto riguarda le infrastrutture della rete della viabilità in Trentino” commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

La circonvallazione di Pinzolo, come aveva già sottolineato il presidente, è un intervento determinante per la val Rendena e in generale per l’intero Trentino. Consentirà di migliorare la mobilità in tutta la valle e non solo, un’area di primaria importanza a livello economico e turistico.

Oggetto della gara è l’Unità funzionale 1 che interessa la tratta compresa dal depuratore in località Martalac fino a monte dell’abitato di Carisolo in prossimità dell’attuale CRZ. Prevista una procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Analogo criterio per i lavori riguardanti l’opera S-174, ovvero la rettifica e adeguamento della galleria di Ponte Pià, nel tratto compreso tra il km 94,576 e 96,577 della statale 237 del Caffaro, lotto 1. Mentre sono stati invece già aggiudicati i lavori delle opere di difesa – lotto 2, nell’ambito del medesimo intervento dell’opera S-174, galleria di Ponte Pià.

