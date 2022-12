Un viaggio tra i presepi delle Valli del Noce

Pubblicità

Un viaggio tra i presepi realizzati e allestiti nelle vie, nelle piazze e negli anditi dei paesi delle Valli del Noce.

“Presepi” è un’iniziativa di www.predaia.info e raccoglie, in una mappa interattiva con tanto di documentazione fotografica e posizione precisa, le creazioni natalizie realizzate dai cittadini o da gruppi di persone in Val di Non e in Val di Sole.

L’iniziativa è alla sua prima edizione e intende raccogliere il maggior numero di dati e fotografie dei presepi. Chiunque può inviare le proprie foto (massimo 8) all’indirizzo e-mail [email protected] o al numero 347.2508216 indicando la posizione, i nomi dei realizzatori ed eventuali descrizioni.

È anche possibile votare i propri presepi preferiti e, dopo il 6 gennaio 2023, saranno comunicati i risultati e quindi i vincitori.

Tutte le indicazioni per partecipare a questa nuova proposta natalizia sono disponibili sul sito www.predaia.info

