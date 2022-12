Un mondo al contrario: volontaria dei VVF insultata da un automobilista mentre gestiva il traffico

Pubblicità

Pubblicità



Il periodo Natalizio rende tutti più nervosi. I bambini nelle classi diventano difficili da gestire, i lavoratori iniziano ad essere con la testa in vacanza mentre gli automobilisti diventano più irascibili del normale.

Tuttavia, quanto accaduto un paio di giorni fa all’altezza del garnì Palloncino Rosso non può e non deve essere giustificato in alcun modo.

Mentre il traffico era praticamente bloccato lungo la SS 45 bis della Gardesana a causa di un frontale tra una vettura ed una corriera (QUI link), un automobilista particolarmente nervoso ha insultato verbalmente una volontaria dei vigili del fuoco intenta a fare il suo lavoro.

Silvia Decarli – questo il nome della volontaria – ha poi postato uno sfogo su Facebook: possibile che nel 2022 sia ancora impossibile comportarsi come delle persone comprensive e civili, invece che come dei primitivi appena usciti dalle caverne?

“Vorrei fare una piccola riflessione su quello che mi è accaduto oggi, durante un intervento con i vigili del fuoco per incidente stradale (frontale) sulla SS 45 bis, che sappiamo tutti essere un’ arteria nevralgica della nostra zona.

Ebbene mi rivolgo a voi utenti, semplicemente per dirvi che noi vigili del fuoco, facciamo tutto quello che possiamo per evitare disagi e code, ma spesso i nostri tempi non collimano con i vostri.

Pubblicità Pubblicità



E sinceramente sentirmi dare della “puttana” semplicemente perché donna, intenta a fare il suo lavoro di gestione traffico, mi urta parecchio!! Il mondo è veramente pieno di piccoli uomini, uomini che con arroganza, violenza ed ignoranza, fanno valere una forza ebete ed infantile. E Buon Natale anche a te…. frustrato!”

A nessuno fa piacere rimanere fermo in colonna. Ci sono persone che hanno orari fissi, magari che lavorano dalla mattina presto e che vogliono semplicemente tornare a casa per qualche ora in famiglia dopo una lunga giornata. È comprensibile il nervoso, ma non la maleducazione: nessuno dovrebbe venire insultato solo perché donna e perché impegnata in un lavoro non semplice da gestire.

Senza contare che i vigili del fuoco fanno tutto il possibile in ogni situazione per limitare i disagi alle persone. Come si può chiedere di più dell’efficienza che già dimostrano giorno e notte? Gli automobilisti dovrebbero solo stare in silenzio e ringraziare volontari e permanenti per il loro lavoro impeccabile e costante, per il loro essere sempre a disposizione della comunità.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità