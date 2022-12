Weekend di Natale: temperature miti ma con aria pessima in città

Ci lasciamo alle spalle un periodo in cui freddo, pioggia e sopratutto neve si sono alternati, dipingendo di bianco gran parte dell’arco Alpino.

Fino a Natale, e probabilmente anche la prossima settimana, sarà invece l’anticiclone a dominare la scena, con clima mite anche se talvolta uggioso, specie in pianura.

Vi saranno nubi basse e nebbie al nord Italia, mentre anche nei momenti soleggiati potremmo avere talvolta il cielo velato da nubi alte e sottili. In queste condizioni potrà verificarsi spesso un’inversione termica tra le vette alpine ed il fondovalle.

Ad esempio ieri sul ghiacciaio della Marmolada si è avuta una temperatura massima di +6,2° e di +6,7° sul Monte Grostè (entrambe le cime raggiungono i 3.000 m di altitudine), a fronte di temperature minime, sulle stesse cime, di pochi decimi di grado sotto lo zero (fonte Meteotrentino).

Tutto ciò sta portando ad un ristagno delle sostanze inquinanti nei bassi strati. Anche se nei fondovalle trentini non si avranno le nebbie che ritroveremo in pianura padana, l’aria nelle nostre città non sarà affatto salubre.

Gli eventi di inquinamento sono più probabili infatti in condizioni di inversione termica. Nei mesi invernali, durante periodi di alta pressione, la radiazione solare raggiunge il suolo, riscaldandolo.

Pubblicità Pubblicità



Di notte, l’assenza di una copertura nuvolosa fa sì che il terreno rilasci rapidamente il calore e che l’aria a contatto con il suolo diventi più fredda.

L’aria più calda sale e agisce come una cappa, intrappolando l’aria fredda in prossimità del suolo. Anche l’inquinamento, incluso quello prodotto dal traffico e dagli impianti di riscaldamento, rimane intrappolato; di conseguenza, lo strato di aria più vicino al suolo diventa sempre più inquinato. La situazione persiste finché le condizioni meteorologiche prevalenti non cambiano.

Queste condizioni dovrebbero mantenersi stabili (il condizionale è d’obbligo) almeno fino alla fine dell’anno.

Quindi al nord l’alta pressione causerà, come detto, nebbie, inversioni termiche e ristagno di inquinanti nei bassi strati. Deboli infiltrazioni di aria umida potrebbero causare deboli ed isolate pioviggini, con qualche nevicata occasionale ma solo sui crinali di confine.

Le temperature, specie a fondovalle ed in pianura, non saranno affatto rigide ma durante il giorno, complici le velature del cielo, la colonnina di mercurio difficilmente supererà gli 8-10 gradi. Mentre di notte vi potranno essere gelate diffuse anche se non intense, specie in pianura e nei fondovalle alpini.

Diversa la situazione al centro ed al sud Italia dove la circolazione dell’aria proveniente dai quadranti occidentali e meridionali renderà il clima mite ed in alcuni casi le temperature potranno avvicinarsi ai +20°.

In questo contesto segnaliamo, a beneficio di coloro che viaggeranno in Europa, che al nord delle Alpi, nei prossimi giorni, vi sarà il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche che causeranno maltempo con piogge diffuse nel Regno Unito ed in tutta l’Europa occidentale, specialmente in Germania, Svizzera ed Austria.

Un cambio di circolazione dell’aria, con il possibile ritorno delle correnti fredde sull’Italia, potrebbe avvenire per la fine dell’anno, ma la distanza temporale è elevata e pertanto questa resta una linea di tendenza da confermare nei prossimi giorni.