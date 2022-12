Manovra 2023, approvata per errore una norma da 450 milioni: non c’è copertura e il testo fa un passo indietro

Pubblicità

Un errore da 450 milioni di euro è quanto ammonta una modifica alla legge di Bilancio proposta dal Pd che avrebbe stanziato risorse ai Comuni, ma senza una copertura finanziaria.

L’emendamento approvato durante la maratona notturna della Commissione alla Camera, puntava infatti a dare ossigeno alla casse dei Comuni.

In particolare, la modifica approvata dispone un incremento di 400 milioni di euro per il 2023 del Fondo per la riduzione del disavanzo del Comuni in favore degli enti locali, successivamente la dotazione del fondo è stata incrementata di altri 50 milioni.

Alla fine, però la triste realtà: mancano le risorse economiche per questa modifica. E proprio a causa di questo errore che sarebbe costato quasi mezzo miliardo di euro, il testo dovrà fare un passo indietro.

Lo sbaglio infatti, farà rallentare ancora l’approvazione definitiva della legge di bilancio che dovrebbe slittare alla Vigilia di Natale. Nella manovra però, ci sono anche modifiche e novità qui tutto quello che sappiano fino ad ora.

