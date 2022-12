Legge Bilancio, 6 milioni per risarcire gli allevatori, ma la maggioranza dice no: la reazione di ENPA

Pubblicità

«Se maggioranza e governo hanno così tanto a cuore gli interessi degli agricoltori e degli allevatori, perché nella V Commissione Bilancio della Camera hanno bocciato l’emendamento presentato e segnalato dalle opposizioni che creava un fondo di 6 milioni di euro per risarcire i danni da fauna selvatica?».

Così l’Ente Nazionale Protezione Animali che prosegue: «questa è la “prova provata” che, nella realtà dei fatti, il vero obiettivo non è quello di tutelare gli agricoltori e gli allevatori, altrimenti non si capirebbe l’ostilità contro il fondo proposto, ma quello di armare e autorizzare spari “no limits” contro orsi, martore, caprioli, daini, pettirossi, cinghiali, mufloni e ogni altro animale commestibile, al solo scopo di mangiarli e farli mangiare.

Se tale inaccettabile progetto andasse in porto sarà possibile anche massacrare per i più svariati motivi, specie che oggi sono particolarmente protette, come il lupo e l’aquila.

Questa – prosegue l’associazione – non è una norma di tutela per nessuno, è una norma “killer” finalizzata, su pressione di ristrette categorie, a creare e a far prosperare un business sulla fauna: da bene di tutti a patrimonio di pochi».

Quegli esponenti politici della maggioranza che sostengono il contrario o sono in malafede, o fanno ideologia o, peggio ancora, ignorano quanto da essi stessi approvato: dire che la norma in questione riguarda solo i tanto perseguitati cinghiali (i quali peraltro sono già oggetto di inutili abbattimenti da oltre 20 anni) è falso.

Ecco infatti ciò che è scritto nel testo approvato dai deputati: le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Come si può leggere nel testo normativo non solo esso si riferisce a tutti gli animali selvatici (non limitandosi dunque ai soli cinghiali) ma prevede anche una casistica così vasta e generica da prefigurare le fucilate in qualsiasi circostanza e per ogni evenienza. La “soluzione finale” per tutta la fauna.

Anche il fenomeno legato agli incidenti stradali con animali rappresenta secondo Enpa un clamoroso esercizio di ideologia.

Nel 2019, rileva l’Istat, in tutto il Paese ci sono stati 172mila incidenti con lesioni, che hanno causato la morte di 3.173 persone e il ferimento di altre 241.384. Nello stesso anno, osserva l’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), gli incidenti stradali con il coinvolgimento di selvatici sono stati 164 (lo 0,095% del totale) con 15 decessi (lo 0,4%) e 221 feriti (0,09%).

La situazione, dunque, è davvero paradossale visto che il Ministero della Salute riporta per il 2018 ben 5.100 incidenti stradali causati guida in stato d’ebbrezza senza che nessuno si sia mai sognato, per questo motivo, di mettere al bando il vino e gli alcolici dai supermercati, dai ristoranti, dalle enoteche.

«Le norme di caccia selvaggia – conclude Enpa – riflettono una visione arcaica e antiscientifica della biodiversità e della natura che, con la possibilità di sparare in città e nei parchi, mette in serio pericolo anche la pubblica sicurezza, facendo del nostro Paese una vera polveriera.

Faremo ricorso ad ogni strumento legale, facendo anche valere le norme del codice penale, e ad ogni mezzo di comunicazione per bloccare questo provvedimento che, oltre ad essere incostituzionale, ripugna alla coscienza della stragrande maggioranza degli italiani».

