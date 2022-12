“Lasciare il telefono agli studenti è dare loro fiducia”, sono molti i pareri contrari al divieto di utilizzo del cellulare in classe

Pubblicità

Divieto di utilizzo del cellulare in classe durante le lezioni: la notizia è stata pubblicata e diffusa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito un paio di giorni fa ed ha già iniziato a raccogliere pareri sia favorevoli che contrari. (QUI link)

Il cellulare è stato definito come “un elemento di distrazione proprio e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti”.

Tuttavia, il divieto di non utilizzare il cellulare in classe c’è sempre stato: non lo si dovrebbe usare, ma capita. Lo scopo della scuola è anche quello di insegnare l’equilibrio in quello che si fa, ed è quanto accade anche per i telefoni.

“Ho finito le superiori da un paio di anni e il cellulare era sempre sul banco, in tasca o nello zaino. Magari nemmeno lo usavo/guardavo, ma era sempre lì in silenzioso. – racconta Daniele – A mio fratello li ritirano prima di alcune verifiche, ma sinceramente non vedo l’utilità. Se uno vuole copiare lo fa comunque mica serve un telefono.

Ho fatto l’anno all’estero negli USA ed il cellulare lo lasciano usare sempre. Almeno, dove ero io lo usavo ed era sempre sul banco. Calcolatrice, app per la scuola… il telefono non è solo TikTok e Instagram. So che le generazioni di genitori e professori vedono i ragazzi come ‘fissati’ con in cellulare per le loro cose, ma i giovano sono molto più di questo.”

“Mio fratello ha ragione. – ci racconta il fratellino di Daniele – I prof ci han detto che il telefono lo ritireranno prima delle ore, altri ci han detto che ritireranno a inizio lezioni e ce lo daranno alla fine. Non lo sanno nemmeno loro e non è che siano d’accordo con questo divieto.

Già le lezioni hanno i minuti contati, se devono iniziare anche a ritirare e consegnare i telefoni è il caos. Che poi io se nell’intervallo voglio chiamare casa perché magari ci sono problemi? Non posso farlo? Ma che senso ha?

L’altro giorno un prof ci ha pure detto che si potrebbe lasciare a casa. Sinceramente direi di no, ci sono ragazzi che hanno ore di mezzi pubblici prima di arrivare a scuola, altri che vanno a studiare fuori al pomeriggio… il cellulare è importante anche per la nostra sicurezza, non è vero che pensiamo solo alle sciocchezze o ai social.”

Anche alcuni docenti sono contrari a questo divieto. “Lasciare il telefono agli studenti è dare loro fiducia – racconta una docente di una scuola superiore della Vallagarina – Non sono sciocchi, lo sanno quando usarlo e quando no. Oltre al fatto che quando lo usano durante le lezioni, noi docenti lo vediamo visto che cambia proprio la loro postura.

Nessuno studente ha mai fallito la scuola per aver scritto qualche messaggio durante le lezioni. Lo sanno che devono ascoltare e prendere appunti, ma non sono quei cinque secondi a cambiare la loro media scolastica.

Inoltre, imporre un divieto del genere senza spiegare il come metterlo in pratica, non è utile perché nessuno lo rispetterà davvero. Noi docenti siamo sommersi di lavoro, le ore vengono tagliate in continuazione, non abbiamo anche il tempo per stare a ritirare e consegnare i telefoni a ogni ora o ogni mattina.

La prima ora inizia sempre qualche minuto in ritardo, l’ultima si perde gli ultimi cinque – dieci minuti con gli studenti che scappano fuori dalle aule per prendere i mezzi. Per non parlare delle interruzioni che ci possono essere durante le varie lezioni: il televisore da prendere, il proiettore che non va, lo spostarsi verso i laboratori…

Un minuto qui, cinque lì, e le ore si perdono a fine anno. Sono questi i danni non i tre secondi per mandare un whatsapp alla mamma o al fidanzato.”

“Capita di vedere studenti che usano il telefono in classe. Capita spesso. – racconta un’altra docente – ma non vedo questo grande problema.

C’è chi nelle lezioni chatta con l’amica e chi invece sta a fare disegni o scribacchiare sul blocco degli appunti tutto il giorno. A volte c’è chi dorme. Al liceo non sono bambini di sei anni, devono capire che se stanno attenti poi risparmiano tempo sullo studio a casa. Lo fanno per loro, non di certo per me. È questione di maturità, poi ci arrivano tutti.

Sinceramente fare il gendarme non ha mai portato grandi risultati. Io lascio che si gestiscano da soli, maturità è anche imparare l’autocontrollo e la gestione del proprio tempo.”

