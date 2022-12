I concerti più originali? In un maxi-igloo con strumenti di ghiaccio: sul Presena va in scena la prima edizione di Paradice Music

Pubblicità

Nel calore emanato dai suoni freddi c’è l’impatto emotivo del Paradice Music. Nella location – un teatro-igloo a 2.600 metri di quota sul Ghiacciaio Presena, tra Val di Sole (Trentino) e Valle Camonica (Lombardia) – il suo incanto. Negli strumenti realizzati con il ghiaccio la sua tipicità. Un mix perfetto per una rassegna musicale unica nel suo genere che non mancherà di attirare l’attenzione e lo stupore degli appassionati di sonorità originali e scenari montani.

Dal 5 gennaio al 25 marzo grandi nomi della musica italiana e artisti locali si esibiranno dal vivo all’interno della Paradice Arena. La sua peculiarità? È un teatro da 200 posti realizzato con il ghiaccio.

Stesso approccio utilizzato per gli strumenti che la Paradice Band – guidata dal musicista Roberto Marzucchi – utilizzerà durante i concerti: chitarre, bassi, viole, corni, ukulele, giusto per citarne alcuni. Vere e proprie opere d’arte in grado di regalare spettacolari effetti visivi oltreché acustici, create dalle sapienti mani di Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli. Tre artisti che conoscono benissimo queste vette e questi territori (vivono tutti tra Ponte di Legno e Vermiglio) e hanno quindi messo quel quid di passione in più che è fondamentale per realizzare opere straordinarie.