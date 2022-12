Cles: nuove pavimentazioni in porfido in vista

Pubblicità

La giunta comunale di Cles ha approvato in linea tecnica la perizia di lavori di riqualificazione della pavimentazione in via G.B. Lampi, via del Canalone e in via al Ciastel Firmian.

Come spiega l’assessore ai lavori pubblici, Aldo Dalpiaz: «Lo scorso 8 novembre il Consiglio comunale aveva approvato l’ultima variazione di bilancio dell’esercizio 2022 che ci ha permesso di inserire la spesa di 450 mila Euro per pavimentazioni in porfido di tratti di strada nei centri storici di Spinazeda e Mechel. Tale intervento è stato finanziato con avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda Spinazeda, l’intenzione è pavimentare in porfido il primo tratto di via Lampi, dall’intersezione con via Diaz fino alla cosiddetta Casa Cappello. Sono stati ricompresi anche via del Canalone e parte del passaggio pedonale che dalla fontanella di Spinazeda porta al parco del Noce, recentemente acquisito dall’amministrazione comunale.

A Mechel l’intervento riguarda via Castel Firmian, dalla piazza principale all’incrocio che dirama verso il Castello. La progettazione, affidata all’ufficio lavori pubblici, è in fase di elaborazione.

Questi interventi si inseriscono in un progetto più ampio di riqualificazione che prevede lavori su interi tratti di strade urbane all’interno dei centri storici; in particolare nella frazione di Mechel lo studio di fattibilità, relativo alla riqualificazione della parte alta della frazione e affidato all’architetto Leonardi, prevede la posa di pavimentazione pregiata dalla chiesa a piazza “Largo del Plaz”. Usare il porfido consente la tutela dei valori storico culturali del patrimonio edilizio e architettonico e, nello stesso tempo, dà un’impronta di contemporaneità all’ambiente urbano».

