Approvato emendamento caccia selvaggia: la reazione degli animalisti

È stato approvato in commissione bilancio della Camera l’emendamento che introduce nella manovra economica la norma che consentirà la caccia selvaggia in parchi, aree protette e zone urbane. Un atto che mette a rischio animali e cittadini e che va contro articolo 9 Costituzione.

“La scandalosa approvazione dell’emendamento sulla caccia selvaggia apre ad una nuova stagione di massacri.

Nessuno sarà più al sicuro: dal lupo all’orso, dal cinghiale alla volpe e con gravi rischi anche per l’incolumità umana. I fucili infatti potranno entrare senza alcuna valutazione scientifica preventiva anche all’interno dei parchi delle oasi oltre che in città.

La nostra risposta sarà durissima: combatteremo questo emendamento in ogni sede, noi non ci arrendiamo. Gli animali selvatici devono essere tutelati e con loro la sicurezza dei cittadini va assicurata.” Ha dichiarato Massimo Vitturi, Responsabile LAV Animali Selvatici.

“E’ del tutto evidente che autorizzare le doppiette a violare i santuari delle aree protette in ogni periodo dell’anno e ad uccidere qualsiasi specie animale fa scempio delle più basilari misure di tutela della fauna selvatica. Chiediamo al Parlamento un gesto estremo di responsabilità, stralciando questo scempio dalla Legge di Bilancio.

La nostra associazione è pronta a utilizzare ogni strumento legale e ogni canale di comunicazione per contrastare questo incredibile provvedimento normativo e mobilitare l’opinione pubblica che, come noto alle stesse forze del governo e della maggioranza, è per la stragrande maggioranza contraria alla caccia” è stato riportato sul sito di ENPA.

“Consentendo la caccia in città e in aree protette molto frequentate, al di là del pesante impatto su tutte le specie animali, comprese quelle altamente protette, si metterà in pericolo la vita di cittadini, escursionisti, bambini, magari impegnati in attività di educazione ambientale, e tante altre categorie che con la caccia non hanno nulla a che fare.

Viene da chiedersi come sia possibile nel 2022 ipotizzare l’attuazione di norme così contrastanti con la scienza e il dettato della nostra Costituzione che oggi, con la nuova formula dell’art. 9 riformato qualche mese fa, “tutela la biodiversità e gli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni. – si legge invece sul sito web del WWF.

In Italia la fauna è ancora classificata come patrimonio indisponibile dello Stato e dovrebbe essere proprio lo Stato a gestire l’attività di controllo diretto sulla stessa quale attività di interesse pubblico, superiore ad una mera attività ludica come la caccia, le cui finalità spesso contrastano con gli obiettivi di corretta gestione.”