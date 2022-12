A Cles e a Taio due concerti all’insegna della musica jazz per annunciare il progetto “L’arte veicolo di pace”

Pubblicità

A Cles e a Taio si terranno due concerti per concludere un anno ricco di iniziative musicali e per annunciare il progetto “L’arte veicolo di pace”, che porterà i giovani allievi trentini fino in Sicilia.

Due iniziative all’insegna della musica per concludere un anno ricco di eventi. Due eventi organizzati dalla scuola di musica C. Eccher di Cles assieme all’associazione Trentino in Jazz Valli del Noce.

Martedì 27 dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium del Polo scolastico di Cles appuntamento con Suoni Corsari e la Carlo Cattaneo orchestra: un omaggio a Pier Paolo Pasolini per il centenario della sua nascita (ingresso libero).

Giovedì 29 dicembre alle ore 20 presso l’Auditorium dell’Istituto comprensivo di Taio si svolgerà, invece, il concerto finale del laboratorio “In the Spirit of jazz”, a cura del maestro catalano con allievi i docenti della Scuola di musica C. Eccher e la Carlo Cattano orchestra.

I due concerti rappresentano un’anteprima e annunciano un progetto importante che prenderà avvio con il nuovo anno.

Si tratta del progetto “L’arte veicolo di pace”, progetto ideato dalla scuola di musica C. Eccher e da Trentino in Jazz per valorizzare la musica e il suo potenziale terapeutico e aggregativo.

La musica, infatti, trasforma la competizione in cooperazione e collaborazione, suonare insieme aiuta insegna a sostenersi a vicenda. Il progetto “L’arte veicolo di pace” è composto da una serie di laboratori di musica jazz e si rivolge ai giovani studenti allievi dei conservatori e delle scuole musicali locali.

A febbraio i ragazzi della Val di Non saranno ospiti a Lentini, città di origine del maestro Cattano, dove incontreranno altri giovani come loro che come loro si dedicano al jazz e si esibiranno in un concerto finale presso l’Auditorium della Scuola Superiore di Lentini con i loro coetanei del posto.

“L’arte veicolo di pace” si concluderà poi a luglio a Cles con il laboratorio “In the Spirit of Jazz” e la partecipazione di giovani musicisti delle Valli del Noce della Piana Rotaliana.

Attraverso la musica jazz “L’arte veicolo di pace” mira a sviluppare nei giovani partecipanti una maggiore consapevolezza dell’altro. Inoltre, lo scambio culturale e il confronto contribuiscono a far conoscere le proprie origini e tradizioni, valorizzando le differenze che ci distinguono e ci arricchiscono.