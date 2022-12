Un murales colorato e una nuova sede inclusiva per l’associazione Iris

Pubblicità

È stata l’occasione per “tagliare il nastro” della nuova sede di Arsio, nel Comune di Novella, dove trovano spazio dei laboratori inclusivi dal significato importante.

Ma anche per scoprire un murales che rappresenta la capacità di scrutare il mondo con sguardo aperto e di cogliere il valore di ogni persona, al di là delle differenze.

Sono stati inaugurati nei giorni scorsi i nuovi spazi laboratoriali dell’associazione Iris di Revò, concessi in comodato d’uso dalla Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia che, tramite le parole del presidente Roberto Graziadei, ha ringraziato l’associazione per il suo impegno quotidiano.

Il murales, invece, è frutto di un progetto estivo realizzato grazie al contributo del Comune di Novella e del Piano Giovani Carez.

L’iniziativa, intitolata “Arte dell’Inclusione”, ha visto il coinvolgimento di un gruppo di 20 ragazzi che, passo dopo passo, sono stati accompagnati dalle muraliste di Mad_Lab Silvia e Lorena in una profonda riflessione sul valore dell’unicità di ognuno di noi, per una comunità più accogliente e inclusiva.

Nel corso dell’inaugurazione c’è stato spazio anche per gli interventi di Donato Preti, sindaco di Novella, e Alessandro Rigatti, referente tecnico-organizzativo del Piano Giovani, che hanno evidenziato il valore dell’associazione per la comunità e per i giovani.

Il presidente dell’associazione Iris Guglielmo Clauser e la coordinatrice Sonia Lorenzoni hanno infine ringraziato le istituzioni per la loro vicinanza, gli operatori per il lavoro di ogni giorno e tutte le famiglie presenti, con un augurio speciale di buone feste.