Sul ledwall dell’ostello gli slogan della rivolta per la libertà in Iran

A seguito di una decisione della Giunta da questa mattina e per tutta la giornata il ledwall sulla parete dell’ostello cittadino che guarda le stazioni delle corriere e dei treni proietterà quattro immagini in loop di sostegno alla lotta per la libertà contro la dittatura e la violenta repressione del regime degli Ayatollah che – partita dalle coraggiose donne iraniane – si è allargata a tutto il popolo.

Le foto sottolineano il sostegno della città di Trento alla lotta per la libertà mostrando – anche in lingua araba – lo slogan che sta accompagnando le proteste “Donna, vita, libertà” e gli hashtag #MahsaAmini – #Iranrevolution – #WomanLifeFreedom. Inizio ale ore 22.30.

