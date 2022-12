Si abbassa il lago di Santa Giustina, la famiglia di Sara Pedri chiede di avviare nuove ricerche

Pubblicità

Il livello del Lago di Santa Giustina si è recentemente abbassato: la sorella di Sara Pedri ha espresso il desiderio che venga fatta una nuova ricerca nella zona in cui i cani avevano fiutato delle tracce. (QUI link)

Se Sara si trova davvero nel lago, in quel preciso punto, queste giornate in cui il livello è basso sarebbero ideali per delle nuove ricerche.

Certo, l’acqua del lago resta comunque torbida, i fondali sono melmosi e con una visibilità davvero ridotta: tuttavia, nonostante le difficoltà, forse un nuovo tentativo si potrebbe organizzare.

Qualche mese fa, grazie all’aiuto dei cani molecolari, erano state rinvenute proprio nel bacino d’acqua delle possibili tracce di Sara, ginecologa di cui non si hanno più notizie dal 4 marzo 2021.

In vista anche del Natale, per la famiglia sarebbe importante fare un nuovo tentativo: resta acceso quel barlume di speranza di poter riportare Sara a casa, per poterla piangere senza più vivere di punti interrogativi e di domande che non troveranno mai una risposta.

