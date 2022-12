Rissa in via Maccani, fermato un magrebino

Pubblicità

La rissa è avvenuta sabato 17 dicembre presso il «Ok Bar» di via Maccani.

Verso le 21.00 un magrebino dall’apparente età di 50 anni è entrato nel bar in condizioni molto alterate cominciando ad insultate senza motivo i clienti. Dopo pochi minuti fuori dal bar, dalle minacce e dagli insulti l’uomo è passato alle mani schiaffeggiando uno dei presenti.

A questo punto un altra persona è intervenuta in difesa della vittima prendento a pugni il magrebino. Il magrebino con il viso insanguinato ha cominciato a dare in escandescenza. Per fortuna in quel momento sono intervenute le forze dell’ordine che dopo aver calmato gli animi hanno caricato lo straniero in macchina conducendolo in caserma.

