OnlyFans: è davvero possibile lavorarci restando anonimi?

OnlyFans sta spopolando: esattamente come era successo in America qualche anno fa, ora è quasi “normale” avere un proprio profilo sulla piattaforma.

Tuttavia, aprire un profilo comporta anche dei rischi, specie sul lavoro e nella vita di tutti i giorni (esempio, QUI). Viene quindi spontaneo chiedersi: “Ma è possibile lavorarci in anonimo?”

In nostro aiuto, per darci qualche risposta, è intervenuta Sara (nome di fantasia perché la ragazza ha chiesto di poter restare anonima), una 24 enne originaria del Trentino ma che ora vive fuori regione e che ha trovato in OnlyFans un aiuto concreto alle sue finanze.

Ciao Sara! Raccontaci un po’, come ti sei avvicinata ad OnlyFans?

Ciao! Mi sono avvicinata al mondo OF durante la pandemia di Covid, con la prima quarantena del 2020. Ero fuorisede, frequentavo l’Università e non navigavo nell’oro. Rimanere senza lavoro non ha aiutato, così ho iniziato a guardarmi attorno e ho visto che in molti iniziavano ad iscriversi. Così mi sono iscritta anche io e ho iniziato.

Secondo te si può stare anonimi?

Era la mia paura più grande: iscrivermi e venire beccata dai parenti o da amici. Perché diciamolo: tanti si iscrivono ma ancora di più lo fanno per guardare più che per partecipare.

OF è davvero utile: puoi usare maschere, postare foto dei piedi, censurare la tua faccia… per restare online senza venire riconosciuti ci sono molte possibilità.

È più difficile farsi seguire, crearsi un seguito e promuoverlo tramite Instagram o Telegram… ma non è impossibile. Sulla piattaforma ho un nickname e non mostro il viso. Però il mio profilo funziona bene, quindi non mi lamento.

Cosa pensi delle foto rubate o diffuse senza consenso? (Ne abbiamo parlato QUI)

È la realtà dei fatti. OF è molto attenta come piattaforma ma i miracoli non li può fare. Poi spesso capita di condividere preview o materiale per promuoverlo quindi si sa che gira… si spera sempre nella correttezza della gente (ancheperchè più girano, più ti vedono, seguono e si guadagna) però è sempre avere controllo su quello che gira. Non si sa mai…

Diciamo che già aprire comporta rischio, ci vuole quel minimo pizzico di sicurezza. Poi chiaro dipende da cosa pubblichi. Foto di piedi, calzini, o cose personali e cose così si sta tranquilli.

È quando inizi a caricare foto in bikini o più svestita che ci sono rischi. Poi se riesci a nascondere la faccia, meglio. Come in tutte le cose di questo tipo, alla fine ci sono sempre i ragazzini che trafficano foto, documenti illegali, si registrano in qualche modo… tanti casini li fanno i giovanissimi o quelli più esaltati.

In chat alle volte arrivano delle richieste che si fa fatica a ritenere corrette o non preoccupanti. Alcuni, anche a distanza di anni, mi spiazzano ancora.

Tu ora come lavori?

Io mi sono laureata nel 2021, ma almeno per il momento penso a OF e a guadagnare con questo. Sono giovane, non riconoscibile dalle foto e guadagno molto, molto più di quello che lavorerei in un ufficio o in uno studio.

Quindi ti dirò: su OF è possibile lavorare senza farsi riconoscere, ci vuole il triplo del tempo e tanto lavoro rispetto al metterci la faccia o a lavorare postando foto integrali. Però la costanza premia e si riesce a portare a casa buone cifre.

Io sono contenta, vivo sola e non mi faccio troppe paranoie. Alla fine la vita attuale costa molto e i soldi non fanno certo schifo. E non faccio nulla di male, le tasse le pago… quindi va bene così, per ora.