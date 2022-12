L’appello del Coordinamento Ambientalista del Trentino: “il lupo della Val di Rabbi venga soccorso!”

Pubblicità

Le associazioni aderenti al Coordinamento Ambientalista del Trentino (ENPA del Trentino, LAC per il Trentino Alto Adige/Südtirol, LAV del Trentino, Legambiente Circolo di Trento, LIPU Trentino, PAN-EPPAA, WWF Trentino) sono giunte a conoscenza della presenza di un lupo gravemente ferito nella zona della Val di Rabbi.

Da quanto diffuso attraverso un video, l’animale presenta una grave lesione: la zampa anteriore sinistra sembra tranciata, apparentemente a causa di una tagliola utilizzata per un atto di bracconaggio.

“In considerazione della grave lesione, che espone il lupo a pesanti sofferenze, siamo a chiedere che venga urgentemente catturato, al fine di accertare se sia stato commesso nei suoi confronti un atto di bracconaggio e quindi perseguirne con ogni mezzo gli autori.

Ma in primo luogo la nostra richiesta è motivata dall’esigenza di interrompere le sofferenze cui è sottoposto attualmente l’animale, pertanto sollecitiamo un’azione urgente e incisiva, per catturare il lupo e consentire al veterinario di intervenire come la situazione richiede.”

