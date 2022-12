La meritocrazia chiama e il governo Meloni risponde: niente reddito di cittadinanza per i giovani che non studiano

Nuova stretta sul reddito di cittadinanza decisa nella manovra finanziaria del governo Meloni che sarà votata entro il 31 dicembre.

Uno degli emendamenti presentati prevede la Formazione obbligatoria per i giovani dai 18 anni ai 29 che percepiscono il reddito di cittadinanza.

Coloro che non abbiamo adempiuto all’obbligo formativo, come l’iscrizione e la frequenza di un percorso di studi finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e la formazione sino al conseguimento dell’obbligo formativo o, almeno di una qualifica triennale non riceverenno il reddito di cittadinanza. Per loro insomma addio assegno.

Sarà premiata quindi ma meritocrazia a fronte anche di un risparmio nell’ordine di 743 milioni di euro per il 2023. L’emendamento presentato nel merito prende spunto da quanto annunciato dal ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara che citava uno studio ministeriale sul fenomeno dei Neet (Not engaged in education, employment or training), i giovani che non lavorano, non studiano, né sono inseriti in un percorso di formazione.

In Italia ci sono 364.101 percettori di reddito di cittadinanza nella fascia compresa tra i 18 e i 29 anni. Di essi ben 11.290 possiede soltanto la licenza elementare o addirittura nessun titolo, e altri 128.710 soltanto il titolo di licenza media.

Per il ministro si dovrebbe dunque prevedere l’obbligo di completare il percorso scolastico per chi lo abbia illegalmente interrotto o un percorso di formazione professionale nel caso di persone con titolo di studio superiore ma non occupate né impegnate in aggiornamenti formativi, pena in entrambi i casi la perdita del sussidio economico.

