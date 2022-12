Itea, Madonna Bianca: ipotesi «sciopero» dei pagamenti delle spese condominiali per due torri

Pubblicità

Sono momenti drammatici per gli inquilini Itea dove in taluni casi le famiglie si sono trovare a pagare anche fino al 130% in più di spese condominiali. Una spesa che rischia di mettere in ginocchio tante famiglie.

C’è chi prima pagava circa 2.000 euro annuali, con la restituzione di una percentuale in conguaglio e adesso ne paga quasi 5.000 senza vedersi restituire nulla. Alcune famiglie si sono trovare a far fronte alla stratosferica spesa di 6.000 euro. La gente è sotto shock e non sa più cosa fare.

Alcune famiglie hanno fatto i conti e vanno a spendere oltre 500 euro al mese di spese condominiali, spesso di più dell’affitto. Una follia.

Nel merito da Madonna Bianca rimbalzano voci di una possibile presa di posizione forte da parte di alcune torri. La scorsa settimana una torre dopo una riunione ha deciso di non pagare la rata di dicembre.

Un’altra torre potrebbe seguire lo stesso esempio dopo aver avuto un confronto col sindacato di Base multicategoriale.

Martedì 27 è stata convocata una riunione nell’atrio della torre interessata dove gli inquilini decideranno cosa fare. Le ipotesi sono svariate: non pagare la rata di dicembre, oppure pagare le cifre dell’anno scorso o ancora non versare le rate straordinarie o conguagli vari. Una sorta insomma di sciopero di protesta.

La riunione è stata organizzata dopo la mancata risposta di Itea alla convocazione con gli inquilini. Voci parlano anche della realizzazione di un comitato per poter interagire più frequantemente e incisivamente con i vertici di Itea.

L’esempio delle due torri potrebbe essere seguito anche dalle altre, così si innescherebbe un fenomeno a cascata che porterebbe Itea a fare delle scelte nette e veloci.

Fra mille problemi, caos, e momenti drammatrici per le famiglie Itea, arrivano anche alcune segnalazioni che denunciano la richiesta di aumento di onorario da parte degli amministratori. Le richieste sono state naturalmente rimandate al mittente.

