Incentivi alle imprese, ok ai nuovi criteri e via al Fondo salva alberghi

Parere favorevole unanime oggi, in Seconda commissione, presieduta da Luca Guglielmi (Associazione Fassa), a quattro delibere della Giunta che dettano criteri sulla concessione di aiuti alle imprese e agli alberghi e che quindi intervengono sulla legge 6 del 1999.

L’assessore Spinelli ha presentato le delibere partendo da quella sui contributi alle Pmi sull’internalizzazione, in particolare sulle spese per fiere e manifestazioni all’estero; poi quella degli aiuti per i centri di assistenza tecnica per le imprese, che allarga la platea a associazioni di categoria che non sono rappresentate nel Consiglio della Cciaa.

La terza stabilisce i criteri per la concessione di contributi in procedura automatica e per gli investimenti fissi. Comprese le norme per il Fondo salva alberghi che opererà attraverso Euregio plus srg.

Inoltre, in generale, si passa dalla compensazione fiscale, risultata troppo dispendiosa, ai versamenti diretti dei contributi sui conti correnti delle aziende.

Nelle delibere si tratta anche il tema dei contributi per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle ditte. Alcune tipologie di aziende risultano escluse dal contributo Fesr e quindi interverrà la Pat.

Pietro De Godenz (UpT) ha chiesto quando sarà operativa la norma salva alberghi e quanto verrà investito. Spinelli ha detto che per Euregio plus sgr spa si sono sbloccati alcuni problemi con Bolzano, e la Pat investirà 3,5 milioni nella società che conterrà una sorta di polo per il Trentino che avrà un range dai 10 ai 20 milioni e che sarà attivo nella primavera 2023.

