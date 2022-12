Gli auguri dei bambini della scuola «Piccolo principe» ai residenti del rione di Cristo Re

Pubblicità

Nella giornata di ieri, 20 dicembre 2022, dopo qualche anno di stop a causa della pandemia la scuola dell’infanzia provinciale Piccolo Principe di via Senesi ex via Lavisotto ha potuto festeggiare con bambini e famiglie l’arrivo del Natale organizzando un momento conviviale per scambiarsi gli auguri.

Il tutto è avvenuto in piazza Cantore con tanto di canti e recita.

La piazza si è animata di note, allegria e luce grazie alle piccole lanterne realizzate dai bambini e dalle bambine deella scuola.

Il momento conviviale è proseguito con i bambini e le bambine che hanno lasciato sulla piazza, appesi a siepi e alberelli, dei disegni con un breve augurio per i passanti.

Augurio che molti residenti del rione di Cristo re si sono portati a casa. «Ci auguriamo che i biglietti vengano ritirati tutti e che portino serenità nelle case del nostro amato quartiere»– hanno dichiarato le docenti

