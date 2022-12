Dal Pnrr i soldi per l’ampliamento dell’asilo nido di Segno

Pubblicità

Pubblicità



L’asilo nido di Segno sarà ampliato, grazie al finanziamento da 755 mila euro sul Pnrr, portando la capienza dai 42 posti attuali ai 60 previsti al termine dei lavori.

La superficie della struttura per l’infanzia verrà letteralmente raddoppiata: l’intervento prevede infatti un allargamento “a specchio”, interessando il terreno già di proprietà comunale a valle rispetto all’immobile attuale, verso il parco.

In questo modo il Comune di Predaia potrà rispondere in maniera efficace alle crescenti esigenze delle famiglie, e allo stesso tempo offrire un servizio completo e all’avanguardia al territorio. Insieme ai 20 posti a disposizione nella struttura di Coredo, il secondo Comune noneso per numero di abitanti potrà disporre di 80 posti totali suddivisi sui due nidi.

Pubblicità Pubblicità

L’iter che porterà all’ampliamento dell’edificio di Segno sta proseguendo a pieni giri, alla luce dei tempi stretti imposti dal Pnrr. Entro fine marzo 2023, infatti, dovranno essere appaltati i lavori.

Il progetto definitivo sarà ora esaminato dalla Cpc (Commissione paesaggistica comprensoriale), poi l’edificio dovrà ottenere la Cpi (Certificazione prevenzione incendi), mentre a breve saranno incaricati un geologo e uno strutturista.

«Quando avremo in mano tutto, verrà steso il progetto esecutivo e poi potranno essere appaltati i lavori – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mariano Larcher –. L’idea è di arrivare alla fase d’appalto nel mese di febbraio. Una volta aggiudicati, i lavori dovranno quindi partire entro la fine del 2023».

Pubblicità Pubblicità



I 18 posti in più rispetto ai 42 attuali puntano a dare una risposta concreta alla crescente richiesta negli ultimi anni da parte delle famiglie residenti in Predaia e nei Comuni convenzionati.

«Lo sviluppo del servizio sociale che agevola la conciliazione lavoro-famiglia è una priorità per la nostra amministrazione – sono le parole della sindaca di Predaia Giuliana Cova –. Al nido il bambino impara a socializzare e a conoscere se stesso attraverso il confronto quotidiano con altri bambini».

Come spiega la sindaca, lo sviluppo di questi servizi va anche a vantaggio dell’economia. «A loro volta i genitori, potendo contare su un servizio altamente qualificato, sono maggiormente stimolati a investire le loro potenzialità nel mondo professionale, in una prospettiva di maggiore integrazione di genere nel mercato del lavoro – aggiunge Cova –. A lungo termine, infatti, gli effetti sull’economia sono positivi per una nazione o una provincia che investe nella conciliazione lavoro-famiglia. Investimenti riguardanti non solo gli asili nido, ma anche le case di riposo, le residenze protette e i progetti di co-housing».