“Ai Confini ed oltre”: successo per Sonata Islands Trio

Il concerto proposto domenica 18 dicembre a Isera dal Sonata Islands Trio era l’ultimo di una lunga serie di appuntamenti proposti sotto l’intrigante titolo “Ai Confini ed oltre” , rassegna nata con l’intento di mettere a fuoco il territorio a cavallo fra generi o linguaggi diversi.

Come ha confermato il bellissimo programma proposto da Sonata Islands Trio a Palazzo de’ Probizer di Isera, l’intreccio fra jazz e musica classica nel 900 percorre molte vie: da John Williams, il grande compositore di colonne sonore di blockbuster (qui con Escapades nella trascrizione per flauto e pianoforte) al il Valse n 2 op 34 di Fryderyk Chopin sorprendentemente rivisitato da Mario Laginha in 2/4; dalla la Sonata per violino e pianoforte di Maurice Ravel che testimonia l’attenzione del grande compositore per il neonato jazz (il secondo tempo è un Blues), al Trio di Nino Rota che mostra l’altra faccia del grande compositore amato da Fellini.

Il pomeriggio musicale è stato molto apprezzato e lungamente applaudito da un pubblico folto e caloroso. Giustamente, sia per il valore del programma, sia per le presentazioni dei pezzi, proposte con competenza e garbata semplicità, sia soprattutto per la bravura dei tre musicisti: Marco Serino, violino – Emilio Galante, flauto – Calogero Di Liberto, pianoforte.

Se si può dare per scontata la professionalità dei tre strumentisti (tutti anche docenti di conservatorio), per nulla scontati sono l’entusiasmo e la gioia del suonare insieme, che distingue gli artisti veri e che in questo caso sono arrivati prepotenti e coinvolgenti all’attento pubblico di Palazzo de Probizer.

Il pomeriggio musicale si è festosamente concluso con lo scambio degli auguri per le prossime festività e con un graditissimo brindisi offerto dal Comune di Isera, promotore dell’iniziativa.

Articolo realizzato per la Voce del Trentino da Marvi Zanoni

