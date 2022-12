Vigili del Fuoco Tassullo: da oltre 150 anni al servizio della comunità

Pubblicità

Era il 1871, precisamente il 17 marzo, quando nacque l’allora “Compagnia Comunale Pompieri” di Tassullo.

«L’onore e non la mercede deve essere la guida al pompiere nell’adempimento delle proprie mansioni» recita l’articolo primo dello Statuto di uno dei Corpi dei pompieri tra i più antichi della Provincia, sorto grazie alla legge emanata dall’Impero Austro-Ungarico datata 20 marzo 1865 che conferiva ai Comuni la facoltà di istituire Corpi Vigili autonomi.

Oltre 150 anni più tardi, sono tanti i motivi d’orgoglio nel ricordare una storia virtuosa come quella scritta dai Vigili del Fuoco volontari di Tassullo.

Il primo, fondamentale articolo dello Statuto, ripreso dal professor Adolfo Menapace nella sua rilevante pubblicazione sulla storia del Corpo, è stato ricordato dal sindaco di Ville d’Anaunia Samuel Valentini, nonché dall’assistente spirituale don Franco Torresani affiancato da don Guido Corradini, nelle diverse occasioni di festa che hanno celebrato il 150esimo anniversario di fondazione.

Anche diversi rappresentanti delle istituzioni come il vicepresidente della Federazione provinciale dei Vigili del Fuoco Luigi Maturi, l’assessora provinciale Giulia Zanotelli, la presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti e il presidente della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo Silvio Mucchi hanno espresso le loro congratulazioni per la longevità e la professionalità del Corpo guidato oggi da Renzo Pinamonti.

Il giovane comandante classe 1992 ha raccolto un paio d’anni fa il testimone da Nicola Zambiasi, classe 1960 con alle spalle 43 anni di competente servizio.

In occasione della ricorrenza annuale di Santa Barbara, protettrice dei pompieri insieme a San Floriano, a inizio dicembre sono stati ricordati i vigili che non ci sono più, in particolare Camillo Borghesi e Davide Pinamonti.

Negli ultimi due anni, inoltre, sono state consegnate le benemerenze per gli importanti traguardi di servizio raggiunti: nel corso del 2020 da parte di Oliviero Odorizzi (20 anni) e Walter Dal Ri (15 anni); nel 2021 da parte di Alberto Angeli (40 anni), Alessandro Menapace (30 anni), Pierangelo Menapace (25 anni) e Alex Dalpiaz (20 anni); nel 2022 da parte di Lorenzo Menapace (20 anni) e Diego Santini (15 anni).

È stato conferito poi il diploma di istruttore dei vigili allievi a Davide Odorizzi, mentre sette vigili hanno recitato il classico giuramento davanti al sindaco e al comandante: Luca Dalpiaz, Egon Fedrizzi, Davide Odorizzi, Damiano Pilati, Daniele Torresani, Filippo Torresani e Leonardo Torresani.

Tra calamità naturali e incendi, ma anche missioni umanitarie e tanti momenti gioiosi, il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Tassullo ha accompagnato e protetto la sua comunità nell’ultimo secolo e mezzo. E continuerà a farlo, sempre con competenza, professionalità e passione.