Un Natale ricco di appuntamenti con il Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non

Grande successo ha avuto domenica scorsa, 18 dicembre, la rappresentazione del presepe vivente “La nascita di Gesù narrata da sua Madre” messa in scena a Romallo dal Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS.

L’evento ha visto la commossa partecipazione di un nutrito pubblico e di diverse rappresentanze politiche.

Il presidente del gruppo storico Mirko Ceccato, fa sapere però che gli appuntamenti natalizi non finiscono qui.

Sabato 24 dicembre dalle 15 alle 17 una piccola rappresentanza del Gruppo sarà presente con la Natività ai mercatini di Natale di Fondo.

Lunedì 26 dicembre a Palazzo Arzberg Freihaus ad Arsio è atteso l’arrivo di Babbo Natale. Nel salone imperiale del Palazzo, dalle 14 alle 16.30, lui stesso distribuirà a tutti i bambini presenti dei regalini.

Fonti a lui vicine fanno sapere che non sarà l’unica apparizione che Babbo Natale farà a Palazzo: venerdì 6 gennaio 2023 ritornerà infatti in compagnia della sua amica, la Befana, e anche in quell’occasione con il suo aiuto distribuirà dei doni ai bambini presenti.

In queste due giornate si potrà visitare la prestigiosa dimora storica, adorna di storia e di arte. Nel salone da ballo addobbato a festa si potranno ammirare il presepe e l’albero di Natale allestiti per l’occasione.