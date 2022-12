Tom Cruise e gli auguri spericolati, ecco il saluto ai fan «VIDEO»

Pubblicità

Tom Cruise è noto per le sue incredibili doti e abilità sia sul set che per quanto riguarda gli sport estremi.

Di recente, in un video registrato dal set del prossimo progetto “Mission Impossible: Dead Reckoning“, l’attore 60 enne ha fatto gli auguri di Natale ed ha ringraziato i suoi fan per avergli permesso di vivere un anno straordinario, e lo ha fatto in un modo tutto suo: lanciandosi con il paracadute da un aereo (QUI link VIDEO).

La scorsa estate, il sequel di “Top Gun“, “Top Gun: Maverick” ha ottenuto un enorme successo al botteghino.

