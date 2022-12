Tenta il furto e aggredisce i poliziotti, atterrato e bloccato al Top center da un 70 enne

Pubblicità

Momenti di forte tensione oggi pomeriggio presso il negozio delle sorelle Ramonda al centro commerciale Top Center. Un 14 enne, insieme alla sua ragazza e ad un’altra signora, è stato fermato mentre stato rubando dei vestiti.

Il titolare delle Ramonda ha allertato la Questura che ha subito inviato due poliziotti sul posto. Alla vita degli uomini della Polizia di Stato il 14 enne (pare di origini rom) ha cominciato a dare in escandescenza urlano e minacciando di morte le forze dell’ordine.

La diatriba ha cominciato a diventare pericolosa quanto il minorenne si è scagliato addosso ai poliziotti spingendoli e insultandoli.

A questo punto un 70 enne (pare in gran forma) che stava assistendo alla scena ha deciso di intervenire in modo risolutivo e veloce.

Dopo aver spinto il 14 enne lo ha bloccato prendendolo per le gambe e atterrandolo al suolo.

Il giovane è stato caricato sulla macchina della polizia e portato in caserma. «Ho deciso di intervenire – ha spiegato il 70 enne – perché ho visto che questo ragazzo era fuori di testa e temevo che i poliziotti non riuscissero a contenerlo. Devo fare i complimenti ai poliziotti che sono intervenuti per la loro professionalità. Ambedue non hanno reagito alle forti provocazioni del 14 enne che aveva una forza incredibile. Certo vedere un 14 enne scagliarsi addosso ai poliziotti fa riflettere molto sulla situazione della nostra società»

