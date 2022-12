Manovra, il Governo si adegua alle richieste Ue. Meloni rassicura: “Niente esercizio provvisorio”

Pubblicità

Dopo le correzioni richieste da Bruxelles sulla manovra di bilancio, a partire dall’utilizzo del Pos, l’opposizione ne approfitta e cavalca l’onda ironizzando sull’operato della maggioranza.

“Un pantano senza precedenti”: dicono, ma è il Capogruppo dei Cinque Stelle alla Camera, Silvestri ad avere parole durissime: “Non ho memoria di una conduzione così scoordinata, confusa così caotica di una legge di bilancio”. Persino il Terzo Polo di Calenda che fin dall’inizio aveva cercato con confronto con la Premier, ora insorge.

Insomma, è chiaro che dopo il deposito del quinto pacchetto di modifiche, la tensione comincia a salire, ma la maggioranza assicura che i tempi ci sono e che il 23 dicembre si chiuderanno i lavori alla Camera.

Giorgia Meloni invece difende il suo operato e rassicura che l’esercizio provvisorio non ci sarà e che il Governo sta lavorando per dare risposte concrete ad imprese e cittadini.

I tempi sono sempre più stretti e in molti parlano di necessità di condivisione per evitare ritardi nell’approvazione. Ad oggi, infatti, quasi tutti gli emendamenti non sono stati approvati e la strada si fa sempre più in salita. I lavori potrebbero quindi continuare ad oltranza, in modo da chiudere in tempo l’esame del provvedimento.

