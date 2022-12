La punta dell’iceberg: l’odio dell’Europa verso il made in Italy

Pubblicità

Egregio Direttore,

quello che si è verificato recentemente al Parlamento Europeo viene fatto passare, o almeno si cerca di farlo passare come una questione di mazzette a favore di qualche disonesto, ma in realtà è invece il Vaso di Pandora che sta per saltare, sempre che i soliti pseudoprogressisti di sinistra con l’ aiuto della consorella magistratura non decidano di insabbiare quello che da decenni cova sottotraccia in danno dell’ Italia.

Non sorprende che i corruttori siano Qatar e Marocco. Ma questo è solo la punta dell’ iceberg.

Non viene detto che il Qatar è il primo finanziatore assieme all’ Arabia Saudita dei centri culturali islamici e delle moschee sparse per l’ Europa nell’ evidente intento di penetrazione culturale, che di per sè potrebbe essere legittima, sempre che poi l’ Europa non venga invasa da centinaia di migliaia di clandestini mussulmani che trovano pronto l’ humus per poi colonizzare le nostre terre nella connivenza vile delle sinistre e dei buonisti cattolici.

Non viene detto che sono decenni che il Marocco scarica verso l’ Europa tonnellate di olio d’ oliva, arance e prodotti ittici a costo infimo e con zero controlli di qualità e di uso di pesticidi, distruggendo le economie dei paesi del sud Europa, Italia, Spagna e Grecia in primis, le quali debbono sottostare invece a penetranti controlli sanitari ( vedi le estirpazioni di olivi per xilella ), di qualità e quantità ( vedi il diametro delle vongole e i lunghi periodi di fermo pesca ), di tralchè per taluni produttori del sud Italia risulta più conveniente neanche raccogliere gli agrumi o avviarli alla distruzione.

Peraltro l’UE non è nuova a simili danneggiamenti intenzionali e criminali dell’ agricoltura italiana. Basti citare la questione delle quote latte supinamente, ingoiata senza colpo ferire dalla DC e dai Socialisti all’ epoca al governo, un vero e proprio stop a produzioni lattiero casearie di eccellenza, che poi si è scoperto fatta per favorire le concorrenti aziende di Olanda e Germania.

E le multe milionarie sono a tutt’oggi sul tavolo degli allevatori padani ed hanno pure provocato decine di suicidi di onesti imprenditori. Una vergogna criminale ascrivibile unicamente ai deputati PPE e PSE ed ai loro omologhi e complici in Italia.

Gli stessi che hanno dato il via nel 2016 all’invasione dell’ olio tunisino, azzerando i dazi con la scusa di aiutare quel paese, ma in realtà per favorire le aziende europee che controllano la agricoltura tunisina, che si vedono spalancare i mercati del vecchio continente a costo zero, dopo aver prodotto olio senza controlli sanitari e con costi di personale ridicoli, olio magari da miscelare truffaldinamente a quello italiano.

Per inciso questo sconcio passò con 500 volti a favore, tutti delle sinistre, ed il relativo provvedimento reca la firma della allora PD Federica Mogherini, longa manus in Europa del governo Renzi.

E che dire delle care ONG, i cui bilanci ed attività non vengono indagati da nessuno?

Scommettiamo che in Italia nulla di quanto sopra verrà passato al setaccio, nulla verrà a galla e nessuna indagine verrà fatta, ad eccezione per quella, marginale e di effetto “fumo negli occhi“, ai danni di coloro che si sono fatti pizzicare, alla faccia del “tetto al contante“(mantra progr dem), con le valigie di dobloni sotto il letto?

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

