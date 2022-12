Incendio Dimaro: abitazione inagibile, danni ingenti e tetto da rifare

Pubblicità

A un paio di giorni dal terribile incendio avvenuto nel centro storico di Carciato (Dimaro Folgarida) (QUI link), si iniziano a tirare le somme dei danni e di quanto bisognerà fare per poter rientrare nelle proprie abitazioni.

Tre famiglie, per un totale di otto persone, si trovano al momento in degli alloggi presso i rispettivi dati di lavoro, ma non è una situazione che può ovviamente protrarsi nel tempo: ora è il momento di tirare le somme dei danni subiti e di valutare i prossimi passi, tra cui la probabile ed immediata ricostruzione del tetto.

Al momento, la casa è stata etichettata come non agibile ai fini abitativi a causa degli ingenti danni subiti durante il rogo, che probabilmente era partito a causa del surriscaldamento di una canna fumaria. L’incendio era stato domato a fatica da una settantina di uomini dei vigili del fuoco di Dimaro supportati dai colleghi di Malè, Monclassico e Cles giunti sul posto con diverse autobotti, autoscala e attrezzatura specifica.