Ieri l’incontro tra Itea e il Comitato degli inquilini di Rovereto, Gerosa: «È l’avvio di un percorso comune»

Pubblicità

Pubblicità



Si è tenuto ieri mattina, lunedì 19 dicembre, presso la sede di Itea Spa, l’incontro con una delegazione del direttivo del neo comitato di Rovereto, rappresentato dal presidente Cristian Martinelli, dal vicepresidente Belmokhtar Abdelkader e dal consigliere Banouri Younes.

Ad accogliere la delegazione, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Società, la presidente di Itea Spa, Francesca Gerosa e la consigliera Gabriella Maffioletti che, ad apertura dell’incontro, hanno voluto ribadire la piena disponibilità di Itea al confronto e all’ascolto e la massima attenzione che la Società sta ponendo, in questi mesi, ai temi oggi al centro della riunione: le spese condominiali e i costi dell’energia inevitabilmente aumentati a causa della crisi ancora in corso.

“Posso confermare che quella di oggi è stata un’opportunità di confronto utile a tutti su temi che preoccupano e stanno a cuore alla Società e ai nostri inquilini. Si è trattato sicuramente di un incontro costruttivo, punto fermo questo indispensabile per poter fare il passo successivo, ovvero tutto ciò che è possibile porre in essere per affrontare e superare questo difficile momento storico che stiamo vivendo e che non fa sconti a nessuno” – sono le parole espresse dalla presidente Gerosa a conclusione dell’incontro di ieri – “Itea ha contezza di quello che sta succedendo e proprio per questo tutti, la Struttura e il Consiglio di amministrazione, continueremo a fare quanto in nostro potere: andremo infatti avanti con le interlocuzioni avviate già dal mese di luglio con la Provincia, relative alle difficoltà per tanti nostri inquilini, nel riuscire a pagare aumenti insostenibili, e con gli amministratori esterni affinché provino a rivedere gli importi degli acconti delle spese condominiali adeguandoli tempestivamente al variare dei prezzi delle materie prime.”

Pubblicità Pubblicità

Ieri si è dato avvio all’inizio di un dialogo proficuo e di un percorso comune: da un lato Itea continuerà a valutare tutte le strade percorribili che vanno nella direzione di aiutare le famiglie che vivono in casa Itea e si impegnerà, sempre a tutela dell’inquilinato, ad effettuare tutte le verifiche necessarie sulle diverse situazioni, segnalate anche dal Comitato. Dall’altro il Comitato si farà portavoce e sensibilizzerà gli inquilini sull’importanza di pagare le spese.

Pubblicità Pubblicità

“Per noi questo messaggio è importante nel rispetto di chi, con dignità, sta pagando e per la Società stessa che sta anticipando le spese per garantire il riscaldamento ai propri inquilini.” – torna a ribadire la presidente Gerosa, riferendosi alle comunicazioni che iniziano ad arrivare anche dagli amministratori di inquilini che hanno smesso di pagare del tutto le spese condominiali a discapito di chi oggi, con sacrificio, sta pagando.

“Con il Comitato – chiude la Presidente – ci siamo dati appuntamento a metà gennaio per aggiornarci sull’evoluzione della situazione e per confrontarci su alcune questioni puntuali per le quali ci è stato chiesto oggi di fare approfondimenti. Il dialogo è avviato, e il confronto che seguirà nel tempo potrà solo essere di utilità a tutti, quindi ben venga.”

Pubblicità Pubblicità