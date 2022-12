I bambini di Predaia addobbano l’albero di Natale dei loro Carabinieri

Pubblicità

Pubblicità



Bellissima iniziativa dei bambini delle Scuole materne di Coredo, Taio, Mollaro, Segno, Vervò, Sfruz e Smarano, che hanno addobbato l’albero di Natale della Stazione Carabinieri di Predaia, per ringraziare i militari per la loro costante vicinanza e per l’impegno quotidiano in quel territorio.

Ad una calorosa lettera di Auguri di Buon Natale, indirizzata a tutti gli alunni dai loro Carabinieri e consegnata unitamente al calendario storico dell’Arma, in segno di riconoscimento i bambini hanno voluto ricambiare affettuosamente addobbando l’albero natalizio del Comando Stazione di Predaia, consegnando d’iniziativa bellissimi disegni e addobbi vari che sono stati collocati sull’albero.

Il gesto ha commosso e reso felici i militari che, anche lontano dalle proprie famiglie, trascorreranno in servizio le prossime festività con un sorriso in più donato dai bimbi della loro comunità, a cui andrà un pensiero anche durante i servizi di controllo del territorio che verranno svolti nel weekend di Natale per garantire serenità e sicurezza in tutte le frazioni dei Comuni di Predaia e Sfruz. I Carabinieri di Predaia li ringraziano tutti calorosamente e, per chi volesse vedere l’albero, li aspettano in caserma con una saporita fetta di panettone.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità