Apre la mostra «La SAT in cammino sui sentieri da 150 anni»

Sarà visitabile all’ingresso di Casa SAT in via Manci, 57 a Trento, con entrata libera, fino al 13 gennaio la mostra espositiva “La SAT In cammino sui sentieri da 150 anni”.

In esposizione 24 finestre che sintetizzano il lungo cammino compiuto dalla Società degli Alpinisti Tridentini nei suoi primi 150 anni di vita e illustrano come è nata, si è sviluppata, e cosa rappresenta oggi, la rete escursionistica pedonale dei sentieri di montagna del Trentino.

“I pannelli sono un viaggio tra gli oltre mille sentieri SAT, un cammino di oltre 5.500 chilometri di percorsi tra le nostre montagne – spiega Tarcisio Deflorian, presidente della Commissione Sentieri di SAT – per osservare come è nata, e si è sviluppata, fin dalla fine del 1800 la rete escursionistica pedonale trentina alla cui realizzazione hanno contribuito generazioni di Satini. Si tratta di un contributo che è anche un invito ad affacciarsi sulle pagine della storia di un territorio di montagna che la SAT, anche attraverso i sentieri, ha concorso a scrivere”.

I pannelli sono un ricco contributo culturale di foto, spiegazioni, grafici, disegni che illustrano e approfondiscono diversi temi: si va dal piano regolatore dei sentieri e segnavia SAT al gruppo intervento segnaletica, dal volontariato dei sentieri al loro valore economico.

“Mantenere una rete lunga migliaia di chilometri, composta da 121 sentieri attrezzati e 71 vie ferrate richiede grande impegno sul campo e progettuale, amministrativo e burocratico – dice ancora Deflorian –. Per l’80% i sentieri SAT sono manutentati e curati da un migliaio di volontari SAT che fanno capo alle 85 sezioni operative, alla Commissione sentieri, al Gruppo intervento segnaletica; per il restante 20% è necessario affidarsi a professionisti che svolgono gli interventi più complessi. A ciò si aggiunge tutto il lavoro organizzativo e amministrativo che consiste nella raccolta e nella gestione delle risorse finanziarie”.

Deflorian guarda quindi al futuro: “In questi anni le accresciute esigenze manutentive progettuali, amministrative, giuridiche normative stanno imponendo importanti riflessioni. Per mantenere così efficiente la rete dei sentieri del Trentino è necessario lavorare in un’ottica di rete, collaborazioni e convenzioni con gli altri enti e con più soggetti, con una cabina di regia unica e super partes. In più, serve continuare a creare anche motivazioni partecipative nei volontari”.

A richiamare i sentieri come bene comune, la vicepresidente di SAT, Iole Manica. “L’invito è di venire a visitare la mostra per guardare e conoscere da vicino le nostre strade di montagna che spesso diamo per scontate. Trovare un sentiero ben tracciato, in ordine e pulito non deve essere scontato. Apprezziamo e diamo valore a questo bene comune anche semplicemente avendone rispetto e cura”.

I testi dei pannelli sono stati redatti dalla Commissione Sentieri: Francesco Bari, Giacomo Bornancini, Marco Bosin, Franco Buffa, Claudio Colpo, Mauro Consolati, Ennio Daldoss, Tarcisio Deflorian, Giuseppe Pedrotti, Claudio Rensi, Marco Zadra, Michele Zanolli e con la collaborazione di Tiziana Giampiccolo, Maria Carla Failo e Riccardo Decarli.

Le foto: Archivio storico SAT, Archivio CSE – Commissione Sentieri, Luca Biasi, Claudio Colpo, Tarcisio Deflorian, Giuseppe Pedrotti.

La mostra rimarrà aperta fino al 13 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Ingresso libero.

