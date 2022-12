Aborto e legge 194: è sempre vero che “decidono le donne”?

Pubblicità

Uno degli slogan più utilizzati da chi sostiene che in Italia, con la legge 194 sull’aborto, vada tutto bene, è il seguente: “scelgono le donne!”. Ma chiediamoci per un attimo se è proprio e sempre così? Davvero sono le donne sempre ed ovunque a scegliere, in piena autonomia?

Oggi sappiamo con certezza da numerose indagini, dalle denunce di premio Nobel come Amartya Sen o di giornaliste scientifiche come Anna Meldolesi, autrice del libro libro “Mai nate”, che tra India e Cina mancano all’appello circa 100 milioni di bambine.

Un vero gendericidio, praticato in misura minore anche in Albania, Romania, Kossovo ecc. Le vittime sono le bambine nell’utero materno, ma anche le donne, spinte spesso ad abortire da pregiudizi culturali, imposizioni familiari e sociali di ogni genere.

Si risponderà che noi non abitiamo né in India, né in Cina, e che quindi è normale che Bonino e Letta, Boldrini e Parenzo, per fare i primi nomi di enunciatori di slogan che mi vengono in mente, non si occupino né di quelle bambine né di quelle madri.

Ma è una risposta errata. Abitiamo infatti ormai da tempo in un paese multietnico, e nei nostri ospedali quotidianamente le donne albanesi, indiane, cinesi e rumene ricorrono alla 194 o alla pillola per praticare l’aborto selettivo delle loro bambine. Il 31 gennaio 2014 il settimanale l’Espresso dedicava un articolo dal titolo “Aborto selettivo: una realtà anche italiana” in cui si ricordava che l’eliminazione seriale tramite aborto procurato delle bambine in Italia “coinvolge soprattutto gli immigrati delle comunità cinesi e albanesi”.

Su Il Giornale del 30 marzo 2012 si poteva leggere un articolo, analogo a tanti altri, intitolato: “Sarà una bambina? Allora non la voglio… Aborti selettivi a Milano”. Sottotitolo: “I medici: Immigrate cinesi e indiane costrette da mariti e fratelli a prendere farmaci che uccidono il feto”.

Scelgono le donne? In questi casi no. Né le bambine, né le loro mamme, a cui nessuno offre un minimo di alternativa o di aiuto, in nome proprio del “sacrosanto ed insindacabile diritto di aborto”. Sia pure, dirà qualcuno, ma le donne italiane, loro sì, sono emancipate, libere, e possono godere appieno della legge 194 e della possibilità che tale legge offre loro di scegliere autonomamente. Anche in questo caso la realtà è più complessa: un figlio non si procrea autonomamente. Bisogna essere almeno in due. Così la scelta se tenerlo o disfarsene non è, di norma, individuale e solitaria.

Una donna incinta deve fare i conti con la sua famiglia d’origine, il suo compagno o marito, il suo datore di lavoro, le sue condizioni economiche, di salute fisica e psicologica… Quante volte proprio da fuori vengono suggerimenti, condizionamenti, persino minacce: “Quel figlio non ha da nascere!”

Provate a mettere in rete tre semplici parole: “donne costrette aborto”. Troverete decine e decine di articoli con titoli del genere: “Costretta ad abortire, impazzisce” (La Stampa, 17/02/2007); “Picchia l’amante incita perché non vuole abortire” (Liguriaoggi, 24/04/2015); “Latina, picchia la compagna incinta che non vuole abortire, arrestato” (fanpage.it, 11/09/2019); “Violentata, minacciata con l’acido e costretta ad abortire…” (Il Gazzettino, 12/01/2022)…

Oppure vi imbatterete nelle testimonianze di tante donne spinte ad abortire per motivi economici, per non perdere il lavoro, per non essere licenziate… Il giornale ufficiale dell’abortismo, Repubblica, il 22/05/2018, titolava: “L’aborto per non perdere il lavoro”.

Anche in questo caso una breve ricerca spalanca un mondo del tutto ignorato proprio da coloro che si dichiarano difensori delle donne: quello delle tante mamme che vorrebbero tenere il loro figlio, ma si trovano davanti ad una situazione disumana, in cui l’aborto viene presentato come l’unica “soluzione” del problema, ed anche in questo caso diventa una “possibilità” pressochè obbligata!

Allora le donne scelgono davvero?

Escludendo quelle che l’aborto lo subiscono nel grembo materno, anche tra coloro che vi ricorrono, in tante sono vittime di pressioni, imposizioni e solitudine, e poi, non di rado, vivono il pentimento, la disperazione talora sino alla volontà di suicidio o alla comparsa di disfunzioni sessuali, disturbi alimentari, quali l’anoressia o la bulimia…

Se a qualcuno importa davvero qualcosa delle donne, bisogna, almeno per cominciare, mettere mano alla parte propositiva di una legge, la 194, che, pur nella sua ipocrisia, prevede però almeno qualche misura preventiva, rimasta sempre lettera morta.

Urlare contro chi si propone di farlo, sostenendo che così facendo si attenta alla 194, è evidente segno del fatto che ciò che interessa è difendere un’dieologia, non le donne.

Per approfondire: https://voce24news.it/politica-e-cittadinanza-da-lina-merlin-al-dibattito-sullaborto/?series=5558

