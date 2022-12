A fuoco la carrozzeria in via Aeroporto a Gardolo

Pubblicità

L’allerta è stata lanciata verso le 8.15 di stamane. I vigili del fuoco di Lavis di Gardolo e i permanenti di Trento sono stati chiamati ad intervenire per un incendio scoppiato all’interno della carrozzeria Bortolotti ubicata in via Aeroporto a Gardolo.

Una coltre di fumo denso è cominciata a salire avvolgendo il paese di Gardolo spostandosi subito verso Trento.

L’intervento veloce degli uomini della protezione civile ha messo in sicurezza la zona e ha domato l’incendio. Sul posto anche le ambulanze del 118.

Le fiamme hanno raggiunto anche l’appartamento al piano superiore. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

Le fiamme sono ora sotto controllo, mentre il fumo che si è sprigionato si sta spostando lungo l’asta dell’Adige, in direzione sud. I tecnici dell’Appa stanno intervenendo per i necessari controlli.

