7 campionesse italiane per l’acrobatica valle del Noce ai nazionali di Rimini Winter Edition

Un finale di stagione pieno di soddisfazioni per l’Acrobatica valle del Noce, appena ritornata dalle competizioni nazionali della Federazione Ginnastica d’Italia Silver disputate a Rimini in questi primi giorni di dicembre.

Le atlete allenate dai tecnici Silvia Costanzi, Chiara Gentilini e David Panizza, hanno ottenuto moltissimi successi conquistando molti podi e portando alti i colori del Trentino e della Val di Sole.

7 le campionesse italiane che nelle varie categorie sono salite sul gradino più alto, a cui si aggiungono 3 ori e 1 argento di specialità e bronzi nelle gare a squadre, senza dimenticare le atlete che si sono classificate nelle prime posizioni sfiorando per un soffio il podio. Sotto i risultati e i podi.

Gare individuali

Aurora Tognali CAMPIONESSA ITALIANA ASSOLUTA LE3 JUNIOR 3 MEZZANA

Aurora Tognali CAMPIONESSA ITALIANA SPECIALITA’ TRAVE LE3 JUNIOR 3

Aurora Tognali CAMPIONESSA ITALIANA VOLTEGGIO LE3 JUNIOR 3

Aurora Tognali CAMPIONESSA ITALIANA CORPO LIBERO LE3 JUNIOR 3

Angelica Andreotti ARGENTO SPECIALITA’ TRAVE LE 3 JUNIOR 1 OSSANA

Gare squadra Duo

Valentina Gabrielli- Emma Moreschini CAMPIONESSE ITALIANE LC ALLIEVE MIX VERMIGLIO- PEIO

Emma Andreis-Viola Meneghini CAMPIONESSE ITALIANE LC3 ALLIEVE 3 MALE’- COMMEZZADURA

Martina Guarnieri-Aurora Tognali CAMPIONESSE ITALIANE LC JUNIOR 3 CALDES-MEZZANA

Angelica Andreotti-Emma Moreschini BRONZO LC OPEN OSSANA-PEIO

Licia Bezzi-Gloria Focher BRONZO LC3 JUNIOR 3 OSSANA-PEIO

Emma Moreschini-Aurora Tognali BRONZO LD OPEN PEIO- MEZZANA

Un anno così speciale e intenso non poteva che concludersi con i saggi natalizi, al teatro di Rumo, Dimaro e al palazzetto dello sport di Mezzana, il modo migliore che l’Acrobatica conosca per festeggiare insieme il Natale e le festività, pronti a ripartire a gennaio per un nuovo anno ricco di progetti e tanta ginnastica per tutti. Alla fine delle gare sono arrivati anche i complimenti del governatore della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti: «Straordinaria la nostra trentina Aurora Tognali che a Rimini vince ben 5 medaglie d’oro. Complimenti anche a tutte le altre ragazze della Ginnastica Acrobatica Valle del Noce che in Romagna fanno incetta di medaglie»

