Turismo digitale a Trento, al via due nuovi progetti

Il turismo a Trento è anche digitale. Dopo la realtà virtuale in Cappella Vantini, le “Case parlanti” e gli itinerari del podcast “Wiki Trento”, oggi nella sala di rappresentanza di palazzo Geremia sono stati presentati “Il Trentino da esplorare per tutti” e “HiStoric Trento”.

Tutte le iniziative sono il frutto di un bando dell’Amministrazione comunale finalizzato a promuovere la realizzazione di progetti innovativi in grado di stimolare la curiosità e la conoscenza del territorio.

HiStoric Trento. Grazie ad HiStoric è possibile giocare a una caccia al tesoro innovativa per scoprire la città in modo diverso. Come funziona? Basta scaricare Telegram sullo smartphone, cercare il bot @Nett1 e iniziare a interagire. Sarà infatti questo robot che simula una reale conversazione a guidare nell’avvio del gioco.

Dopo aver scelto se trovare dei compagni di avventura o giocare da solo/a, il bot @Nett1 propone una caccia al tesoro adatta alle esigenze dell’utente, tra cui il tempo a disposizione (da 30 minuti a 2 ore). Nett1 chiederà di raggiungere dei luoghi, racconterà delle storie e soprattutto metterà alla prova i giocatori con indovinelli ed enigmi.

L’obiettivo è concludere la caccia nel più breve tempo possibile per vincere i premi messi a disposizione e, ovviamente, divertirsi. Ogni settimana, per le due squadre più veloci, sono in palio premi sempre diversi (nel periodo natalizio ingressi gratuiti alla pista di pattinaggio delle Albere).

La caccia al tesoro è sempre disponibile e gratuita. L’attività è adatta a partecipanti di tutte le età, famiglie, coppie, gruppi di amici o turisti. Si tratta di un modo innovativo per scoprire i segreti della città.

Trentino da esplorare per tutti. Il progetto nasce dall’idea di HandiCrea, Cooperativa sociale che da oltre 25 anni lavora nel settore della disabilità svolgendo le attività di Sportello Handicap e di mappatura dell’accessibilità di luoghi del territorio.

L’obiettivo di “Trentino da esplorare per tutti” è quello di creare dei “tour” video fruibili a tutti, riguardanti strutture e luoghi di interesse storico e culturale della provincia allo scopo di avvicinare e invogliare i turisti alla visita. In ogni video è presente la traduzione in linguaggio Lis (Lingua dei segni italiana) e la possibilità di scelta di audio-guida e/o sottotitolatura in italiano, inglese e tedesco.

Per poter visualizzare i video, basterà visitare la pagina dedicata all’interno del portale “Trentino per tutti”. Ad oggi è possibile conoscere le caratteristiche di Palazzo Geremia, Palazzo Trentini, Museo Diocesano, Tridentum – Spazio Archeologico Sotterraneo del Sass, Torre Civica e Porta Veronensis. Anche da casa, il turista disabile potrà conoscere le caratteristiche dei luoghi, la presenza di eventuali barriere architettoniche, ascensori etc per programmare la visita.

Oltre alla Cooperativa HandiCrea, che ha rilevato l’accessibilità dei luoghi, hanno collaborato diverse realtà: l’Associazione guide e accompagnatori turistici del Trentino per la stesura dei testi informativi; la Cooperativa Senza Barriere Onlus per la consulenza dell’accessibilità per le persone non vedenti; l’Associazione Fedora, per la consulenza relativa all’accessibilità per persone sorde, l’Istituto Superiore Tambosi, per la realizzazione del logo del progetto. Sabrina Santorum ha realizzato i video e Mattia Fravezzi ha curato la parte informatica. Hanno collaborato Ens (Ente Nazionale Sordi di Trento) e Uic (Unione Italiana Ciechi).

