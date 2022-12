Tensione tra Bruxelles e Qatar che avverte: “A rischio le forniture di gas”

Pubblicità

Dopo lo scandalo sulle tangenti che ha coinvolto il Parlamento europeo, Bruxells ha introdotto delle misure contro il Qatar, a cui è stato revocato l’accesso all’assemblea in relazione a un presunto caso di corruzione.

Misure però che non piacciono a Doha, tanto che da alcune fonti diplomatiche arriva un avvertimento: le misure di Bruxelles avranno impatto negativo sulle relazioni con l’emirato del Golfo e sui rifornimenti globali di gas.

Nel dettaglio, in una nota si legge: “La decisione di imporre una tale restrizione discriminatoria al Qatar, limitando il dialogo e la cooperazione prima della fine del procedimento giudiziario, avrà un effetto negativo sulla cooperazione in materia di sicurezza regionale e globale, nonché sulle discussioni in corso in merito alla crisi energetica mondiale”.

Ad oggi, il Qatar per l’Europa è un Paese importante, perchè inserito tra i cosiddetti partner strategici. Infatti, è stato proprio questo Paese del Golfo a colmare il vuoto lasciato dal gas russo rendendosi così indispensabile per Bruxelles. Un rapporto ora messo a dura prova dall’inchiesta sulla corruzione.

Il Qatar mette quindi in guardia sull’impatto negativo che può avere sui rapporti con l’Unione Europea la decisione di bloccare l’accesso di Doha al Parlamento Europeo. Intanto, le indagini continuano e oggi a Brescia è in programma l’udienza sulla consegna della figlia di Panzeri alle autorità belghe.

