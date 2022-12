Spargisale in difficoltà a Lover, devono intervenire i Vigili del Fuoco

Pubblicità

È stato necessario l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco volontari di Campodenno per riportare in carreggiata un mezzo spargisale del Comune sabato scorso, 17 dicembre, intorno alle 20.30.

Il mezzo stava scendendo in retromarcia (perché poi, una volta arrivato a destinazione, non avrebbe avuto lo spazio sufficiente per girarsi) lungo la stradina che dalla parte bassa dell’abitato di Lover conduce a Maso Santa Lucia, quando è uscito dalla carreggiata con le ruote sul lato destro del veicolo, con il rischio di ribaltarsi.

Sono stati quindi allertati immediatamente i pompieri, che hanno messo in sicurezza lo spargisale per poi trainarlo con l’autobotte di nuovo sulla carreggiata.

Grazie all’intervento di 9 vigili, accorsi con due mezzi, il tutto si è quindi risolto per il meglio.

Ai pompieri sono giunte anche le parole di ringraziamento da parte del sindaco Daniele Biada: «Un grazie speciale ai vigili del fuoco che con competenze e professionalità hanno recuperato un mezzo spargisale del comune scivolato fuori strada in un punto molto pericoloso. Bravi!».

