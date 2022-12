Riaperte le sale da gioco in Trentino: gli imprenditori chiedono 15 milioni di euro di danni a Fugatti

Pubblicità

Perché hanno chiuso le sale giochi del Trentino, un settore che ha lasciato oltre 200 persone sulla strada? Un settore che portava nelle casse della provincia 50 milioni di euro ogni anno. Un settore che rappresenta la legalità sul territorio.

È questa la domanda che Dino Rebek, titolare di 7 sale da gioco trentine pone al Presidente della provincia Maurizio Fugatti e alla maggioranza di centro destra.

L’imprenditore in una intervista rilasciata al Tg di Rai 3 si è scagliato nuovamente contro il governatore Fugatti dopo il decreto favorevole del consiglio di Stato che ha dato ragione alle sale da gioco.

In virtù di questa sentenza le 37 sale da gioco del Trentino piano piano stanno riaprendo tutte. «Questa ripertura per noi significa una grande vittoria, finalmente qualcuno ha capito che la decisione della giunta provinciale è stato un clamoroso errore che ha messo sulla strada 200 persone, oltre che un mancato incasso per la provincia di Trento di 50 milioni di euro»

Al telefono Dino Rebek spiega chiaramente che la battaglia non è certo finita: «Ogni sala giochi ha perso introiti per circa 100 mila euro al mese, basta moltiplicare per 37 e di nuovo per i 5 mesi di chiusura, per capire il danno fatto dalla giunta. Ora chiederemo i danni al governatore Fugatti».

I conti sono subito fatti: si parla di una richiesta di risarcimento di oltre 15 milioni di euro alla provincia di Trento. Roba insomma da far tremare i polsi.

Quello che in molti avevamo previsto, facili profeti, alla fine è successo. Gli imprenditori del comparto della raccolta del gioco lecito (sottolineo lecito) posti di fronte all’alternativa secca tra morire senza fare nulla o combattere per tutelare anni di sacrifici e la sopravvivenza delle famiglie proprie e dei propri dipendenti, hanno scelto la seconda strada.

Il Tribunale Amministrativo di Trento è stato, infatti, destinatario di moltissimi ricorsi, tutti diretti non solo ad ottenere, in prima battuta, l’annullamento degli ordini di rimozione delle macchinette dai loro locali, ma, soprattutto, tutti finalizzati ad accendere un faro, quanto più potente e illuminante possibile, sulla vera criticità della legge provinciale diretta, come si esprime nella sua titolazione, alla “prevenzione” e alla “cura della dipendenza da gioco”, vale a dire la sua compatibilità con la carta costituzionale.

È di difficile intendimento anche la scelta di Fugatti alla luce della riforma del governo sulle sale da gioco che dovrebbe essere messa in campo fra 2 mesi, che avrebbe comunque reso vano il suo provvedimento. «Sarà una lunga battaglia – conclude Rebek – ma noi siamo nel giusto e quindi la combatteremo fino in fondo»