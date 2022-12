Pullman esce di strada e precipita nel bosco: ferite cinque persone

Pubblicità

Paura nel primo pomeriggio di ieri 18 dicembre sulla strada che collega gli abitati di Fiume e Sciaves, dove un autobus impegnato in una discesa è precipitato nel bosco dopo essersi schiantato sul ciglio della strada.

Sul posto, sono intervenuti una cinquantina di Vigili del Fuoco delle caserme di Varna, Sciaves, Rio Pusteria e Bressanone che hanno provveduto al recupero del mezzo e la messa in sicurezza del luogo dell’incidente.

In intervento anche i sanitari della Croce Bianca che hanno traferito in ospedale quattro persone con ferite lievi, mentre la più grave è stata elitrasportata al San Maurizio di Bolzano ma non sarebbe in pericolo di vita.

