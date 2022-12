Intesa sul progetto di ricerca di Glassform: nuove assunzioni, crescita e innovazione

Pubblicità

La Giunta provinciale su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli ha approvato l’accordo negoziale con la società “Glassform.ai”.

Si tratta della nuova realtà industriale nata in Trentino, nel polo Progetto Manifattura di Rovereto gestito da Trentino Sviluppo, dalla collaborazione tra l’italiana Bottero spa e la francese Tiama sas, due operatori economici affermati nella realizzazione e installazione di impianti per la produzione del vetro.

L’intesa riguarda il progetto di ricerca applicata denominato “Glassform Evolution”, che punta sull’innovazione nel processo industriale di fabbricazione del vetro cavo (bottiglie, flaconi, vasi e simili) in ottica di automazione e comporta un contributo provinciale – a fronte di precisi impegni – di 2.013.409,75 euro, a fronte di una spesa ammessa per l’iniziativa di 4.448.927,00 euro.

“L’intesa – spiega l’assessore Spinelli – è importante anche perché riguarda l’innovazione e la crescita di una nuova realtà industriale nata nel nostro territorio e in particolare nel Progetto Manifattura che è l’incubatore d’impresa in Trentino, un ecosistema adatto per favorire l’evoluzione e la sostenibilità nei processi industriali.

Il fatto che la strategia di crescita dell’azienda veda al centro il Trentino, con garanzie sull’aumento delle assunzioni, la formazione dei giovani e coinvolgendo le altre aziende della filiera e gli attori del sistema trentino della ricerca, è positivo. Aiuta lo sviluppo del settore in questione, quello del vetro, ma dentro una strategia che è complessiva e abbraccia tutti i settori produttivi”.

“Ringraziamo la Provincia autonoma di Trento – afferma Marco Tecchio, ceo di Bottero e di Glassform.ai – per questo importante supporto alla crescita di Glassform.ai, il cui percorso prosegue con successo sia in termini di sviluppo prodotto che di acquisizione di nuove risorse professionali. Ne è testimonianza l’incremento del team di giovani ingegneri, fisici e matematici di elevata professionalità e competenza tecnica, di provenienza internazionale, in crescita costante, secondo gli obiettivi del piano di sviluppo strategico.

Il nostro focus è centrato sull’utilizzo delle tecnologie di Machine Learning (ML) e Artificial Intelligence (AI) per proseguire nel cammino di digital manufacturing in ottica di industria 5.0, che integra al 4.0 i concetti di sostenibilità, resilienza e attenzione alle risorse umane per creare valore per tutti gli stakeholder e per l’intera società, con particolare attenzione al settore del vetro”.

Ed ecco quindi gli impegni principali previsti dall’accordo negoziale:

rispettare il piano occupazionale definito in accordo che prevede un aumento graduale dei livelli occupazionali, da 6 Unità lavorative annue nel 2022 a 20 nel 2026;

formare 2 giovani all’anno nel quadriennio 2023-2026 tramite gli strumenti formativi messi in atto dalla Provincia;

definire un accordo di collaborazione triennale con la Fondazione Bruno Kessler del valore di almeno 100.000 euro su tematiche inerenti alla ricerca e lo sviluppo;

definire una collaborazione con una società produttrice di contenitori in vetro, per approfondire tematiche di efficienza produttiva e gestione operativa;

svolgere attività di scouting con il supporto di Trentino Sviluppo, nei confronti di altre imprese locali su temi inerenti alla robotica applicata al mondo della produzione, al fine di instaurare dei rapporti di collaborazione;

realizzare un fatturato in crescita nel periodo 2022- 2026 (da 110.000 euro nel 2022 a oltre 4,5 milioni di euro nel 2026).

Nell’accordo sono inoltre dettagliate le modalità di verifica e le eventuali revoche per il mancato rispetto degli impegni.

