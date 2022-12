Inaugurata la caserma dei Vigili del fuoco volontari di Vallarsa

Pubblicità

La “casa” del Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Vallarsa è ora più funzionale. La caserma si trova nella frazione di Anghebeni ed è stata inaugurata recentemente, al termine dei lavori di ampliamento e messa a norma.

Una cerimonia semplice ma sentita, alla quale la popolazione ha voluto essere presente per stringersi attorno ai volontari guidati dal comandante Enrico Zendri e dimostrare loro la propria gratitudine per l’importante servizio che svolgono.

All’appuntamento è intervenuto – in rappresentanza della Provincia – l’assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli che ha evidenziato l’importante ruolo svolto dai Vigili del fuoco in favore della comunità locale. Nel portare il saluto del presidente Maurizio Fugatti, l’assessore ha sottolineato la necessità di valorizzare le caserme, indicate come presidi del territorio e fulcro della protezione civile.

La struttura – all’interno della quale il parroco don Giuseppe ha celebrato la Santa messa – ospita infatti anche un mezzo del Soccorso alpino in Vallarsa, per consentire ai volontari del soccorso in montagna residenti in valle di intervenire rapidamente.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco Luca Costa, il presidente della Comunità Vallagarina Stefano Bisoffi, il vicepresidente della Federazione dei Vigili del fuoco volontari del Trentino Luigi Maturi, l’ispettore distrettuale Alessandro Adami con il vice Massimo Ticò. È intervenuto inoltre l’ex assessore Tiziano Mellarini, che all’epoca aveva finanziato i lavori, oltre all’ex sindaco, che è anche un volontario, Massimo Plazzer.

Con la loro presenza, hanno dimostrato la loro vicinanza ai Vigili del fuoco anche i carabinieri di Vallarsa, l’associazione volontari di soccorso Orsa Maggiore di Vallarsa, una rappresentanza del Soccorso alpino della stazione di Rovereto, oltre a rappresentanti di diversi Corpi della Vallagarina.

I lavori hanno riguardato l’ampliamento del garage, il rifacimento della scala di accesso e la realizzazione di un locale per il deposito delle attrezzature. Sono stati adeguati spogliatoi, impianti, servizi e infissi ed è stato realizzato un consolidamento antisismico su tutto l’immobile. I lavori sono costati circa 400 mila euro e si sono conclusi nel 2021. La torre giroscale può essere usata anche per l’addestramento con scale e corde.

Nel 2021 i vigili hanno anche acquistato un nuovo furgone, per trasportare vigili e allievi nelle attività di addestramento ma utile anche in emergenza, per esempio per trasportare l’equipe medica dall’elicottero all’evento, nel caso di supporto all’elisoccorso.

“Il Corpo di Vallarsa conta 26 vigili, 2 allievi, 3 complementari e 4 onorari – ha spiegato il comandante Enrico Zendri – la valle è molto grande e arrivare in caserma per emergenze o anche per l’addestramento, prevede tempi più lunghi rispetto ai paesi del fondovalle. Per questo aver rifatto la caserma, con gli spogliatoi accanto agli automezzi, permette di ottimizzare i tempi di intervento”.